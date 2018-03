Pattinson, Phoenix y Huppert animarán Berlinale bajo el signo del #MeToo

La presencia de actores como Robert Pattinson, Joaquim Phoenix e Isabelle Huppert animarán la próxima Berlinale, un festival que hará honor a su reputación de sobriedad y que, además de mostrar buen cine, abordará el debate en torno al #MeToo.

Los escándalos de abusos o acoso sexual en el mundo del cine han adoptado una "dimensión terrible", indicó el director del festival berlinés, Dieter Kosslick, al presentar el programa completo de la edición número 68, que se abrirá el próximo día 15 con "Isle of Dogs", de Wes Anderson.

Junto a sesiones de debate con personalidades del mundo del cine, se activará la plataforma en internet "Speak out", destinada a asesorar a víctimas de acoso, añadió Kosslick, quien previamente había revelado ya que descartó películas con participación de personas que han admitido haber cometido abusos.

Pese al impacto de esos escándalos y sus consecuencias, Kosslick se propone ofrecer un profuso desfile de estrellas y directores sobre la alfombra roja berlinesa, además de una combinación equilibrada de cine comprometido y de diversión.

Un total de 19 películas lucharán por los Osos, que repartirá un jurado presidido por el director alemán Tom Tykwer y en el que participan, entre otros, el español Chema Prado, exdirector de la Filmoteca española, y la actriz belga Cécile de France.

El filme noruego "Utøya", centrado en los atentados perpetrados en 2011 por el ultraderechista Anders Behring Breivik, con un total de 77 muertos, fue el último título revelado hoy por Kosslick, ya que el resto han sido anunciados en las semanas pasadas.

La lista de aspirantes al Oso incluye nombres de relieve como el mismo Anderson, Cédric Kahn y Benoit Jacquot, y nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos representantes del cine latinoamericano en una competición en la que no hay presencia española.

Ruizpalacios vuelve a la Berlinale con "Museo", interpretada por Gael García Bernal, después de haber presentado en 2014 en Berlín, en una de las secciones paralelas, "Güeros"

Martinessi competirá con su ópera prima, "Las Herederas", película que contó con el apoyo de los fondos de ayuda al cine joven de la Berlinale.

La apertura del festival irá a cargo del film de Anderson, una película de animación a la que prestan sus voces actores como Bill Murray y Jeff Goldblum, a los que se espera para la alfombra roja inaugural.

Además de "Isle of Dogs", por Estados Unidos concursarán "Damsel", de David Zellner e interpretada por Pattison; y "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Phoenix y Jack Black.

El cine francés estará representado en la competición por "La prière", de Kahn, y "Eva", dirigida por Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert.

Del cine anfitrión concurren cuatro filmes: "Transit", de Christian Petzold; "3 Tage in Quiberon", de Emily Atef; "In den Gängen", de Thomas Stuber; y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning.

Suecia acudirá con "Toppen av ingenting", de Mans Mansson, e Italia estará en competición con "Figlia mia", de Laura Bispuri.

Del este europeo irán a concurso la rumana "Touch me not", de Adina Pintillie, y la polaca "Twarz" ("Mug"), de Magorzata Szumowska, ganadora en 2015 del Oso de Plata a la mejor dirección con "Body".

El cine ruso estará representado por "Dovlatov", dirigida por Alexey German Jr, quien en 2015 ganó la Plata a la mejor aportación artística con "Under electric clouds".

Habrá apenas dos representantes de cinematografías algo remotas, generalmente mimadas en la Berlinale: la iraní "Khook", de Mani Haghighi, y la filipina "Ang panahon ng halimaw", de Lav Diaz, quien dos años atrás compitió con "A Lullaby to the Sorrowful Mystery", de ocho horas de duración.

Ya fuera de concurso, pero también en la sección oficial, se proyectarán "7 Days in Entebbe", dirigida por el brasileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con "Tropa de Elite", así como "Unsane", de Steven Soderbergh.

Asimismo con carácter de exhibición tendrán su estreno mundial en la Berlinale Special "Viaje a los pueblos fumigados", del documentalista argentino Fernando "Pino" Solanas, y "La librería" de la española Isabel Coixet.