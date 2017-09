Paz Vega afirma que cada papel la pone nerviosa "como el primer día"

La actriz española Paz Vega, honrada con un premio a su trayectoria en el Festival de San Sebastián, afirmó este sábado que cada papel es un nuevo reto que afronta nerviosa "como el primer día".

"Cada proyecto al que me enfrento es un nuevo reto y me lo tomo así, me pongo nerviosa como el primer día y tengo mis dudas", dijo la actriz de 41 años en rueda de prensa.

Vega, con casi dos décadas de trabajo en cine y televisión, tanto en Iberoamérica como en Hollywood, fue honrada en el Festival de San Sebastián (norte de España) con el premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino.

"Cada paso que doy es como el primer paso, estoy aquí recibiendo un premio, no es el primero, pero estoy igual de nerviosa y con mariposas en el estómago", abundó la actriz de "Lucía y el sexo" y "Hable con ella".

El reconocimiento la emociona especialmente porque su "relación con Latinoamérica viene de largo", dijo.

"He trabajado sobre todo en México, en Brasil y tengo muchísimos amigos allí. América Latina es parte de mí de alguna manera", señaló.

Durante su carrera, iniciada en 1999 en la exitosa telecomedia española "Siete vidas", nunca ha sentido "discriminación por ser mujer", afirmó.

"Sí he vivido momentos machistas en el set y me he enfadado muchísimo, (...) pero me considero una mujer afortunada, creo que he tenido acceso a buenos papeles y a buenos proyectos", agregó.

Este fue el segundo año que se entregó en San Sebastián el premio honorífico Jaeger-LeCoultre al Cine Latino, luego de recibirlo en 2016 el mexicano Gael García Bernal.