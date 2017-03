Pedro Almodóvar ya prepara nueva película

Después del éxito relativo cosechado con su más reciente película, 'Julieta', por la que Emma Suárez se llevó el premio Goya a la mejor actriz protagonista, el director Pedro Almodóvar ha confesado que su agenda de trabajo sigue igual de apretada que siempre al tener que compaginar ahora la responsabilidad de ejercer como presidente del jurado en la 70 edición del Festival de Cine de Cannes con la elaboración del guion de su próximo proyecto cinematográfico.

"Estoy escribiendo lo que será mi próxima película. Estoy concentrado y viajando menos, pero es pronto para hablar. Estoy en plena actividad", reveló en una entrevista al diario El Mundo poco después de asistir a la ceremonia de entrega de los premios Fotogramas de Plata, que se celebró este lunes en Madrid.

El ganador de dos premios Óscar no ha dudado en sincerarse sobre la enorme presión que tiene sobre sus hombros por el papel tan significativo que jugará este año en el prestigioso certamen, que tendrá lugar entre el 17 y el 28 de mayo, hasta el punto de asegurar que, al margen del gran honor que significa para él, siente cierto vértigo ante la expectación que ha generado su nombramiento.

"Es demasiado poder para mis aspiraciones. Y no me lo he podido quitar de encima. Hombre, lo hacen como un tributo, como un homenaje, pero yo no puedo tener tanta responsabilidad", afirmó sobre la forma en que reaccionó cuando le fue comunicada la noticia.

Estas declaraciones llegan en una semana llena de eventos para el director manchego, ya que además de presentar en la Filmoteca Nacional una retrospectiva de su filmografía desde 'Pepi Luci Bom y otras chicas del montón' (1980) hasta 'Julieta' (2016), el lunes le dedicó unas sentidas palabras de cariño a la que fuera su musa, la reputada Carmen Maura, al entregarle el galardón que servía de reconocimiento a la extensa y prolífica trayectoria de la actriz en los Fotogramas de Plata. Esta 'reconciliación' ha extrañado y sorprendido a buena parte de la opinión pública, ya que son patentes las desavenencias que el realizador y la intérprete han mantenido a lo largo de las últimas décadas, aunque parece que ya no existe rencor alguno entre ellos.

"Para mí fue un encuentro natural, porque, en la Filmoteca, donde se ha programado una retrospectiva de mis 20 películas, presentaba yo 'La ley del deseo'. La presencia de Carmen en la película es determinante y, desde el primer momento, le dije a mi secretaria que la llamara para que la estuviera presentando conmigo (...) Es muy melodramático llamarlo así, pero no hay ningún problema entre ella y yo", aclara Pedro sobre una de sus principales actrices fetiche, de la que afirmó antes de hacerle entrega del mencionado premio que había sido ella quien le "descubrió" a él.