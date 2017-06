Pierce Brosnan volverá a cantar en la secuela de "Mamma Mia"

El actor Pierce Brosnan dio vida a Sam Carmichael en la película 'Mamma Mia' en 2008, y pese al rotundo éxito del filme, la crítica se ensañó con él por no estar a la altura de las habilidades vocales del resto del elenco. Lejos de permitir que estos comentarios minaran su autoestima, el intérprete repetirá papel en la esperada secuela 'Mamma Mia: Here We Go Again!' y además ha adelantando que, por mucho que le moleste a los expertos en música, volverá a cantar, ya que es algo que le encanta hacer aunque no sea su mayor talento.