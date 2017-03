Pixar presenta un adelanto de "Coco", su filme sobre el Día de los Muertos

El estudio de animación Pixar desveló hoy el primer adelanto de "Coco", su filme basado en la celebración mexicana del Día de los Muertos y que llegará a la gran pantalla el próximo 22 de noviembre.

Este clip, de dos minutos de duración, muestra a Miguel, un joven guitarrista obsesionado con emular a su ídolo musical Ernesto de la Cruz pese a la oposición de su familia.

Posteriormente, Miguel se adentrará en la fantástica y colorida tierra de los muertos en un viaje por descubrir la verdadera historia detrás de sus raíces.

Este primer tráiler de "Coco" aparece repleto de motivos y detalles de la cultura y la tradición mexicana, desde los perros xoloitzcuintle a las flores de cempasúchil pasando por los altares del Día de los Muertos, los sombreros charros o la famosa figura de "La Catrina" del artista José Guadalupe Posada.

This fall, experience an all-new comedy adventure from @DisneyPixar. Here’s the brand new teaser trailer for #Coco! pic.twitter.com/zTt4Gxwfav