Pre-estreno de la película panameña, "Operación Causa Justa"

Ya falta muy poco para que estrene la película panameña, Operación Causa Justa, basada en hechos históricos de aquella invasión de diciembre de 1989, que fue seleccionada para representar a Panamá en los Premios Goya 2020.

Pero este martes, se realizó el pre-estreno de esta gran producción que trata de honrar un hecho que cambió el rumbo de Panamá.

Los actores que forman parte de esta película, se dieron cita en Cinépolis de Soho Mall, donde muchos expresaron la emoción al ver el resultado de trabajo arduo durante semanas.

“Mi personaje es Miguel Tenorio, es un chico que vive en el interior del país y vive la invasión detrás de esa ignorancia que tenía la gente en ese momento de no saber que estaba pasando, esta es una película que me siento orgulloso de formar parte porque es un escalón muy alto para el cine panameño, tiene efectos especiales, es nuestra historia que no debemos olvidar y si nos la sabemos por parte, debemos aprenderla toda porque si no estamos condenados a repetirla, ese viernes negro que se vivió va a estar reflejado en esa película ningún panameño se lo debe perder” agregó Elmis Castillo.

Una producción de Jacobo Silvera, Luis Franco y Luis Pacheco, donde reunieron a un crew alrededor de 80 panameños muy talentosos, que se grabó gran parte en cinco semanas en el 2018 y algunas este año.

“Bueno, esto es un evento muy importante en la historia del país, 1989 provocó una serie de incidentes con muchos muertos, hubo mucho trauma en el país y es importante que revisemos ese hecho tan importante en la vida del país y lo hemos hecho en una producción”, agregó Luis Franco.

El estreno de “Operación: Causa Justa” será el 31 de octubre en todos los cines de Panamá y cuenta con la actuación de Arian Abadi, Patricia de León, Robin Durán, Elmis Castillo, Gladys Brandao, Anthony Anel, Christopher Oberto, Rosa Lorenzo y muchos más.