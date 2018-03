Premios "Impact" reconocen el talento y activismo latino en el país

635x357 La actriz estadounidense de padres colombianos Diane Guerrero, que encarna a Lina en la serie "Jane the Virgin" posa con el premio "Espíritu Indomable Lupe Ontiveros" durante la 21ª edición de los Premios "Impact", entregados por la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC). Foto/EFE.

La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) saludó el talento latino en el mundo del espectáculo durante sus premios "Impact", celebrada en Beverly Hills, California (EEUU), y que galardonó, entre otros, a la actriz Diane Guerrero.

La intérprete, la actriz de 31 años de Nueva Jersey, que encarna a Lina en la serie "Jane the Virgin", declaró a Efe durante su paso por la alfombra que el galardón tiene "mucho significado" en su vida "porque es un reconocimiento al activismo a favor de inmigrantes".

"Siendo estadounidense, hija de padres colombianos que fueron deportados, necesito contar mi historia para hacer ver que este sistema migratorio está separando a nuestras familias y eso es malo para el país", aseveró la actriz, quien recibió el premio "Espíritu Indomable Lupe Ontiveros".

Guerrero, que interpreta a Maritza Ramos, en la popular serie "Orange Is the New Black", manifestó que su activismo le produce mucha satisfacción, porque da "aliento" a la comunidad hispana y le confirma que son escuchados.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la NHMC, Alex Nogales, destacó en declaraciones a Efe que el galardón reconoce el espíritu inquebrantable de la "buenísima" actriz que es Guerrro, cuyos padres fueron deportados cuando ella tenía 14 años.

En la edición vigésimo primera de estos premios, cuya gala se celebró en el hotel Beverly Wilshire, entre ritmos latinoamericanos como boleros y rancheras, el actor de raíces mexicanas Nicholas González recibió el premio "Impact" en "Serie de televisión", por su papel de Neil Meléndez, en la producción "The good doctor".

González afirmó a Efe que el galardón "es muy especial" en su carrera profesional "porque es el reconocimiento de colegas y amigos" con quienes trabaja desde que inició su carrera hace 20 años.

"Es importante que premios como el Impacto sirvan para iluminar el crecimiento del talento latino, porque eso exactamente hacen otras organizaciones", añadió el actor, a quien se ha visto en largometrajes como "The Flash" y "Pretty Little Liars".

También recibió un premio "Impact" la actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, por su trabajo en la película "Ingrid goes west", donde encarna a Ingrid Thorburn, y en la cinta "The Little hours", donde hace el papel de Fernanda.

Tony Revolori, de origen guatemalteco y quien ha sido parte del elenco de películas como "The Grand Budapest hotel", de Wes Anderson, y "Spider-Man: Homecoming", dirigida por Jon Watts, fue otro de los galardonados, al igual que Randy Falco, presidente de Univision, reconocido por "su compromiso y excelente servicio a la comunidad latina".

Fue parte de la ceremonia el actor mexicano Jaime Camil, que pone la voz al personaje del padre en la cinta de animación "Coco", de Disney Pixar, la cual se llevó el premio "Excelente película".

La ceremonia estuvo conducida por la actriz Aimee García, que ha trabajado en series de televisión como "American Family", y por el comediante Vladimir Caamaño, que participa en series de humor como "Marvel's Runaways".

"Años atrás decidimos reconocer el talento latino. Teníamos que darle apoyo a aquellos hispanos que estaban trabajando tanto enfrente como detrás de cámara", recordó Nogales, fundador de la NHMC.

"Decidimos que teníamos que celebrarnos nosotros mismos nuestro talento, nuestra creatividad, porque si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer", afirmó.

Desde hace más de dos décadas, la NHMC otorga los premios "Impact" con el fin de destacar a los artistas hispanos y a "otras entidades" que abogan por más representación de latinos en la industria de cine y televisión.

En EEUU, los hispanos representan el 18 % de la población, "pero sólo un 3.1 % de latinos es representado en películas", señaló Nogales.