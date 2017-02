Presentación descafeinada de filme de Trueba ante ausencia de Penélope Cruz

La anunciada ausencia de Penélope Cruz esta noche en la alfombra roja de la Berlinale le ha restado glamour a la presentación en el festival del filme "La Reina de España", del realizador español Fernando Trueba que se exhibe fuera de concurso en la sección Berlinale Special.

Aún así, Trueba estuvo arropado en la rueda de prensa por otros dos protagonistas del filme, el actor español Antonio Resines - Blas Fontiveros en la película-, y el argentino Chino Darín -Leo-, quien se deshizo en elogios al referirse a la gran ausente.

"Por la parte de Penélope, además de formar parte del equipo y (...) de las características que conocemos de ella, de su belleza, su talento y lo deslumbrante que es delante de la pantalla, descubrí que, al menos conmigo, como compañero fue muy, muy generosa y me hizo quitar todo el nerviosismo que uno pudiera tener", dijo.

El filme, una secuela de "La niña de tus ojos", que en 1999 compitió en la Berlinale por el Oso de Oro, retoma la figura de Macarena Granada, actriz que ha hecho carrera en Hollywood y que regresa a mediados de los años cincuenta del siglo pasado a España para participar en un rodaje en el que debe encarnar a Isabel la Católica.

En los estudios se reencuentra con sus antiguos amigos y colegas, se enamora de un atractivo técnico de rodaje y lleva a cabo una loca acción para salvar a un antiguo amante, también recién de vuelta en la España franquista tras haber sido dado por muerto al haber pasado por el campo de concentración nazi de Mauthausen.

También en su encuentro con Franco, que se deja ver por el rodaje y a quien desprecia, Macarena Granada hace muestras de su carácter que le hacen merecedora del título de "Reina de España".

"No tenía para nada una intención política en esta película", señaló Trueba, y agregó que situarla en el contexto de los años cincuenta en España, incluso en Estados Unidos, hace que tengan que aparecer algunas ideas políticas de ese tiempo en ella.

Su intención, agregó, era hacer una comedia, género, según el director, que "no debería tener miedo de tocar cualquier tema".

"Quizás volver a juntar a todo el grupo fue lo que me llevó a escribir el guión", reconoció, pues en un primer momento no se había planteado siguiera escribir una secuela de "La niña de tus ojos", rodaje que recuerda "muy feliz" y en el que el equipo se sintió "como una familia".

Preguntó al reparto original si se sumaría al proyecto y todos estaban "entusiasmados", y así empezó a escribir el guión, contó.

Según Resines, "fue estupendo" y al principio no se lo creían.

"Lo -dijo- mejor fue cuando nos reunió una vez ya con el guión escrito se hizo una especie de encuesta, de test, a ver si íbamos a hacerlo, si estábamos todos dispuestos a hacerla, si teníamos todos las mismas ganas, y teníamos las mismas ganas. Y un día nos paso un guión, nos reunió a todos, lo leímos y de verdad, ha sido hace un par de años por lo menos, era como si no hubiera pasado el tiempo".

Para Darín, la gran nueva incorporación del equipo, formar parte de la película fue "una especie de regalo del cielo" que ha disfrutado mucho como actor y como espectador y que le hizo sentir "muy privilegiado".

"Es un juego con el trabajo permanente y en el cual no sólo me sentí invitado, sino adoptado casi inmediatamente por todo este equipo de personas que me hicieron sentir parte del grupo como si hubiera estado en la primera película también" dijo.

Para Trueba, este filme se inscribe en una tradición más amplia, que engloba a Luis García Berlanga y Rafael Azcona, pero también a la comedia americana, la comedia americana hecha en Europa, e incluso la comedia italiana.

En este sentido, el cineasta habló de una "fraternidad" entre ellas en la que no existen fronteras nacionales.