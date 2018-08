¿Será "Princesa por sorpresa" el próximo clásico en anunciar una inesperada secuela?

Han pasado 17 años desde que se estrenara 'The Princess Diaries', la película de Disney conocida como 'El diario de la Princesa' en Hispanoamérica y 'Princesa por sorpresa' en España que convirtió a Anne Hathaway en una estrella. Sin embargo, quien se ha acordado de celebrar una fecha tan especial no ha sido su protagonista, sino otra de las actrices de la cinta, Mandy Moore, que en aquella época era uno de los grandes ídolos del pop juvenil y que contó con un pequeño papel en la producción dando vida a la archienemiga de Hathaway en la ficción.

En la vida real, por contra, las dos intérpretes congeniaron a las mil maravillas mientras trabajaban juntas, como se ha encargado de revelar la primera en un arranque de nostalgia al mismo tiempo que rescataba varias imágenes de la premiere del filme allá por 2001, en las que ambas lucen unos más que cuestionables estilismos que reflejan a la perfección la moda de principios del milenio.

"Supongo que esta película vio la luz hace 17 años", ha escrito Mandy en su cuenta de Instagram junto a varios emoticonos que reflejarían su sorpresa ante lo rápido que ha pasado el tiempo. "Anne Hathaway ya era una estrella de cine y yo me presenté en mi primera alfombra roja de un estreno con un traje vaquero casual. Pero bueno, ¡era 2001!", ha añadido para demostrar que sabe reírse de sí misma.

Ese mensaje no tardó en llamar la atención de su antigua compañera de reparto, que respondió recordando lo nerviosa que ella solía ponerse en presencia de Mandy y extendiéndole además una interesante invitación: "Esa es la cara que pongo cuando estoy tratando de no sudar en presencia de una famosa estrella del pop. ¡Estoy muy emocionada por todos los proyectos que tienes en marcha! Tenemos que reunirnos muy pronto para tirarnos helados mutuamente", sugirió en referencia a una de las escenas más icónicas de la cinta, en la que su personaje planta cara a la cruel jefa de animadoras.

"¡Hola amiga! Cuenta conmigo, será un honor que me vuelvas a manchar de helado", fue la respuesta de Mandy. Aunque las dos intérpretes no han dado ninguna pista de que la reunión pudiera ser algo más que un reencuentro entre viejas amigas, lo cierto es que en vista de la fiebre por revitalizar viejas franquicias que arrasa actualmente en la meca del cine, no resultaría demasiado descabellado imaginar que Hathaway pudiera retomar una vez más el papel de Mia Thermopolis para explorar su evolución como alteza real. Desde luego, si Reese Witherspoon ha accedido a rodar una tercera entrega de 'Una rubia muy legal', ella también podría hacer lo mismo.