¿Dónde exhibe Rachel Brosnahan su Globo de Oro por "La Maravillosa Sra. Maisel"?

Aunque ha sido 2018 el año en que la actriz Rachel Brosnahan se ha consagrado definitivamente como una de las estrellas más cotizadas de la pequeña pantalla gracias a su aclamado papel en la exitosa serie 'La Maravillosa Sra. Maisel', en las escasas semanas que han transcurrido desde la llegada de 2019 la intérprete ha acumulado varios reconocimientos que sin duda le ayudarán a cimentar tan privilegiada posición de cara al próximo estreno de la segunda temporada de la producción de Amazon.

De hecho, en la última quincena Rachel se ha alzado victoriosa en no una sino en dos entregas de premios -haciéndose primero con el Globo de Oro y después con el galardón a mejor actriz de comedia en los Critics Choice Awards-, y si se tiene en cuenta que el pasado septiembre se llevó su primer Emmy por el mismo papel, resulta comprensible que la artista asegure ahora que se ha quedado sin espacio para exhibir tanto trofeo en el salón de su pequeño apartamento neoyorquino.

Curiosamente, y dado que el Globo de Oro es probablemente la más preciada de las dos estatuillas que ha recibido este año, sorprende que Rachel haya decidido relegar a la repisa de su cuarto de baño el premio concedido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, aunque ya ha dejado claro que jamás se le hubiera ocurrido optar por semejante ubicación si tuviera su propia oficina o, en su defecto, una vivienda más amplia.

"No, por desgracia no tengo despacho propio. Créeme que si lo tuviera no habría decidido ponerlo en mi baño. La verdad es que queda muy bien, he de decir, pero es que vivo en un piso muy pequeño en Nueva York y no tengo demasiado espacio en las estanterías. Me quedé sin sitio en el salón y el único hueco disponible que me quedaba era el de una de las baldas del cuarto de baño. Es un lugar algo extraño para sacarte un selfie con el Globo de Oro, así que eso servirá para mantener a raya a mis amigos", ha bromeado la intérprete al revelar tan llamativa anécdota a su paso por el programa de Jimmy Fallon.