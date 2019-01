Rami Malek podría ejercer de villano en la próxima película de James Bond

Tras consagrarse definitivamente como una de las grandes estrellas cinematográficas del momento con el Globo de Oro que recibió en la noche del pasado domingo, un reconocimiento ligado a su aclamado papel de Freddie Mercury en la exitosa 'Bohemian Rhapsody', el actor Rami Malek podría dar un nuevo paso adelante en su meteórica carrera interpretativa sumergiéndose de lleno en un universo tan cotizado como el de las películas de James Bond, nada menos que dando vida al próximo villano -o al menos a uno de ellos- en la próxima cinta de la saga: la última que será protagonizada por Daniel Craig.

"Ya veremos lo que pasa con eso. Estaría genial poder dar vida a un antagonista, sin duda, creo que ese sería el sueño de cualquier actor y desde luego otro de los míos. Por ahora he tenido la suerte de interpretar grandes personajes, así que nunca se sabe... Mis labios están sellados", ha asegurado con cierta cautela en conversación con 'Entertainment Tonight'.C

uriosamente, en la gala de premios que reunió a infinidad de rostros conocidos del cine y la televisión en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, el también protagonista de la serie 'Mr. Robot' coincidió con dos posibles candidatos a suceder al citado Craig -Idris Elba y Richard Madden- en cuanto se estrene la que será la cinta número 25 de las aventuras del agente secreto, un filme que debería haber llegado a las salas de cine este mismo año pero que, finalmente, ha sido pospuesto para el año 2020.

En estos momentos parece que parte con cierta ventaja el escocés Richard Madden, cuyo caché se ha elevado significativamente gracias al sinfín de críticas positivas que se ha llevado por su interpretación en la serie de la BBC 'Bodyguard', al correspondiente Globo de Oro que le fue entregado en consecuencia el pasado domingo y, también, a su pasado como el malogrado Robb Stark en 'Juego de tronos'.

"No te voy a mentir, me resulta muy halagador que se me incluya en ese debate. Pero por el momento tenemos muchas películas por delante que tenemos que rodar, así que ya veremos lo que ocurre en el futuro", reconocía el intérprete de 32 años sobre sus posibilidades de sustituir a Daniel Craig poco después de la ceremonia.