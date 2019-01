Regina King recuerda al Time's Up al ganar el Globo de Oro a mejor actriz de reparto

View this post on Instagram

Congratulations to the queen @ReginaKing!🙌🏾 #GoldenGlobes . . . #ifbealestreetcouldtalk #reginaking #melaninmagic #reginaking #queen #blackgirlmagic #goldenglobes2019 #goldenglobeawards #ifbealestreetcouldtalk #losangeles #blackhollywood #hollywoodmelanin #blackgirlsrock

A post shared by Hollywood Melanin (@hollywoodmelanin) on Jan 6, 2019 at 6:34pm PST