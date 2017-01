Richard Gere inaugurará en marzo el Festival de Cine de Miami

El actor estadounidense Richard Gere y su más reciente película, "Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", abrirán el próximo 3 de marzo el Festival de Cine de Miami, informaron hoy sus organizadores.

El director del festival, Jaie Laplante, resaltó hoy la trayectoria de cuatro décadas de Gere, al señalar que el también productor inició su carrera "con decisiones audaces que lo catapultaron al estrellato".

Laplante aseguró que Gere, de 67 años, ha demostrado en su nuevo filme, dirigido por el cineasta israelita Joseph Cedar, "una nueva fuerza. Más seria, más personal y aún más profunda".

El intérprete junto con Rossy de Palma, Gloria y Emilio Estefan, Rashida Jones, Edward James Olmos encabezarán el elenco internacional que dará inicio a la edición 34 del festival, que realiza la universidad Miami Dade College.

El protagonista de "American Gigolo" y el director Cedar, dos veces nominado al Oscar, presentarán en esta ciudad de Florida su nueva producción, que gira en torno al poder y su responsabilidad en la actual arena política estadounidense.

El festival presentará un total de 131 largometrajes, documentales y cortos de 40 países, incluyendo 22 estrenos mundiales en un certamen que se prolongará hasta el 12 de marzo.

El evento concluirá con el estreno internacional, en la Gala de la Noche de Premiación, de "Es por tu bien de España", protagonizada por José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo.

Como parte de las atracciones del festival habrá una noche con la actriz española e ícono de la moda Rossy de Palma, en la que versará sobre su obra cinematográfica, incluyendo sus colaboraciones con el director español Pedro Almodóvar.

Algunos de los estrenos mundiales serán la película producida por Emilio Estefan, "A Change of Heart", filmada en Miami (Florida), y otra del uruguayo-argentino Adrián Caetano, "El otro hermano", protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler.

Estas películas se unen al estreno mundial de "Billy Boy", el primer guión producido por el miamense Blake Jenner, y que tiene como protagonista a Melissa Benoist, de Supergirl.

Cuba y el Caribe están también representados por "Give Me Future: Major Lazer In Cuba de Austin Peters", la cual explora el revolucionario concierto en La Habana en 2015 de la súper banda de música electrónica de baile EDM.