Robbie Williams "engañó" a su mujer para que interpretara a una lesbiana

El matrimonio formado por Robbie Williams y Ayda Field ha vuelto a protagonizar una sonada colaboración profesional a través del último videoclip del popular artista -el correspondiente a su sencillo 'Mixed Signals'-, en el que la intérprete encarna curiosamente a la persona con la que la esposa del cantante en la ficción, una atractiva supermodelo, le acaba siendo infiel.

Pero al margen de lo llamativo de la trama, lo verdaderamente sorprendente de esta historia, como revela ahora la propia actriz estadounidense, es que su famoso marido no le avisó hasta la noche anterior a la grabación de la secuencia de que su personaje acabaría besando apasionadamente a otra mujer, poniendo así el broche de oro a uno de los tres finales que se narran en el videoclip"Fue todo idea de mi marido, y lo gracioso es que, al contarme de qué iba el vídeo, me dijo: 'Hago de hombre casado'. Y yo le contesté: 'Oh, eso será divertido de interpretar', a lo que él replicó: 'Oh, no no, pero no voy a estar casado contigo. Hay un final alternativo en el que te besas con una modelo súper sexy'", explicó en el programa de televisión 'Loose Women' Ayda Field , que daba por hecho que tendría que mantener contacto físico con un hombre, ya que en inglés los artículos que preceden a los nombres no diferencian entre los géneros masculino y femenino.

Aunque para Ayda Field no supone una experiencia novedosa aparecer en un videoclip de Robbie Williams, al haber protagonizado junto a su entonces novio el de 'Bodies' en el año 2009, en esa ocasión la artista supo desde el primer momento en qué consistiría su labor y quienes le acompañarían a lo largo de la grabación, a diferencia de su último trabajo con el imprevisible artista."La noche anterior me enseñó una foto y me dijo: 'Aquí tienes a la modelo'. Era una chica rubia y reaccioné diciendo: '¿Pero qué?'. Y añadió: 'Ella estará en ropa interior, tú también estarás en ropa interior'... 'Perfecto, gracias'", le contestó con ironía al percatarse finalmente de lo que ocurría.

Al margen de la forma en que Robbie Williams dosifica la información para poder implicar a su esposa -madre de sus hijos Teddy Rose (4) y Charlton (2)- en sus ocurrencias más descaradas, lo cierto es que Ayda confesó durante su intervención en el mismo espacio televisivo que estaba "emocionada" ante el resultado final de la grabación, sobre todo por la originalidad que se desprende de la divertida propuesta del artista.