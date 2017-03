Robert Downey Jr. será el nuevo Doctor Dolittle

Robert Downey Jr. se pondrá en la piel del Doctor Dolittle, el médico capaz de hablar con los animales, en la película "The Voyage of Doctor Dolittle", informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Se trata del primer papel en años de Downey Jr. más allá del universo cinematográfico de Marvel, en el que interpreta al personaje de Iron Man en las diferentes películas interconectadas de esta saga.

En 2014, el artista estrenó "Chef" y "The Judge", los últimos largometrajes en los que actuó que no tuvieran relación con Marvel.

El estudio Universal se hará cargo de "The Voyage of Doctor Dolittle", una película que dirigirá Stephen Gaghan ("Gold", 2016) a partir de un guión suyo basado en un borrador de Tom Shepherd.

El personaje del Doctor Dolittle fue creado en los años 20 del pasado siglo por el escritor Hugh Lofting para protagonizar una serie de libros infantiles.

La primera versión para la gran pantalla del médico que podía comunicarse con los animales llegó en 1967 con el musical "Doctor Dolittle", que ganó dos Óscar a la mejor canción original y los mejores efectos especiales.

No obstante, la adaptación más popular fue la encabezada por Eddie Murphy en 1998, que bajo el título "Doctor Dolittle" recaudó casi 300 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, según el portal especializado Box Office Mojo.

El intérprete se puso también al frente de la secuela "Dr. Dolittle 2" en 2001.

Robert Downey Jr., conocido también por su trabajo en las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie, participará este año como Iron Man en "Spider-Man: Homecoming", la nueva cinta sobre el hombre-araña que liderará Tom Holland.