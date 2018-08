Robert Redford anuncia su retirada del mundo de la interpretación

Tras más de seis décadas de trabajo, como intérprete y realizador, con las que se ha asegurado un puesto privilegiado en la historia del séptimo arte, el legendario Robert Redford ha anunciado su retirada como actor a los 81 años de edad al tiempo que ha presentado la que posiblemente será la última película que protagonizará en su dilatada trayectoria artística: 'The Old Man & The Gun'.

"Nunca digas nunca, pero creo que ya he finalizado mi carrera en lo que a la actuación se refiere, y creo que ya es hora de moverme en dirección a la jubilación después de este filme porque llevo haciendo esto desde los 21 años. Y durante el rodaje pensé: 'Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente'", ha declarado en una sorprendente entrevista a Entertainment Weekly.

Pese a que es más que probable que acabe extrañando profundamente la idea de situarse delante de los focos y las cámaras, por lo menos el polifacético y reputado intérprete se consuela pensando que su último largometraje, el cual se estrenará el mes que viene, transmitirá un mensaje "optimista y positivo" al público que se acerque a las salas de cine para decirle adiós.

"Me dije a mí mismo: 'Ya que te vas a retirar de una vez, ¿por qué no hacerlo con una película tan positiva y optimista? Creo que he tenido mucha suerte al dar vida a un personaje tan maravilloso en el final de mi carrera", ha añadido con satisfacción en la misma entrevista para, a continuación, mostrarse algo ambiguo en lo que a retomar su labor como director se refiere.

"Ya veremos lo que pasa", ha sentenciado sobre ese asunto.En 'The Old Man & The Gun', el astro de Hollywood se pondrá en la piel de un veterano ladrón de bancos llamado Forrest Tucker que, al margen de su avanzada edad, se las ha arreglado en múltiples ocasiones para escapar de prisión gracias precisamente a su experiencia e ingenio: todo un homenaje a esos hombres y mujeres de la conocida como tercera edad que se niegan a dejar que los tópicos y los prejuicios coarten su libertad y su determinación a la hora de seguir sintiéndose útiles.