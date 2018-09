Robert Redford se arrepiente de haber anunciado su retirada del cine

Al igual que ya sucedió durante la anterior temporada de premios, cuando la meca del cine reaccionó como si hubiera perdido a un ser querido ante la noticia de que uno de sus actores más admirados, Daniel Day Lewis, no volvería a rodar otra película, el anuncio de que Robert Redford planeaba retirarse tras el estreno de 'The Old Man and the Gun' cayó como un jarro de agua fría en la industria.La repercusión que tuvo su jubilación colocó tanto al actor como al mencionado filme, que pasó a ser visto como el último trabajo de uno de los grandes de Hollywood, en una situación muy incómoda, tanto que ahora él se arrepiente de haber sacado a relucir el tema.

"Creo que fue un error que lo mencionara, es algo sobre lo que no deberías hablar nunca, y en su lugar sencillamente te limitas a desaparecer... es posible hacerlo. La mía ha sido una carrera muy larga, y estoy muy orgulloso de ella, pero no debería haber hecho ningún comentario al respecto", ha reconocido ahora el veterano intérprete en declaraciones al portal 'Extra'.

En parte, desearía no haber dicho nada acerca de sus planes de futuro debido a que se exageraron ligeramente, ya que su intención es seguir produciendo y dirigiendo películas. De hecho, por el momento se siente muy contento de poder confirmar que se pondrá de nuevo detrás de las cámaras para llevar a la gran pantalla una adaptación del libro '109 East Palace', si bien es cierto que su trayectoria como actor ha llegado a su fin.

En ese sentido, se considera un afortunado de haber podido darle carpetazo con una historia tan inspiradora como 'The Old Man and the Gun'."La película que había hecho antes que esa, 'Our Souls At Night', era una historia dramática, de amor sí, pero muy seria y densa. Fue maravilloso trabajar en ella con Jane Fonda, pero era muy triste y quería despedirme en una nota más positiva", ha revelado.