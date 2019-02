"Roma" gana en los premios Spirit del cine independiente

"Roma", la película autobiográfica del mexicano Alfonso Cuarón, ganó este sábado como mejor filme internacional en los premios Spirit del cine independiente.

"Me siento optimista en este momento por la diversidad que estamos viendo en el cine... y creo que esta categoría pronto será irrelevante", dijo Cuarón al recibir el galardón que se entrega a pocas horas de los premios de la Academia, y en la que su obra maestra en blanco y negro aparece entre las favoritas a mejor película.

"Roma" cuenta la historia de una joven indígena llamada Cleo -interpretada por la debutante de la actuación Yalitza Aparicio- que trabaja como doméstica y niñera de una familia de clase media en Ciudad de México en la turbulenta década de 1970.

La película, hablada en español y una lengua indígena, es un proyecto personal del ya oscarizado por "Gravedad" y ganador del Spirit por "Y tu mamá también".

"Nunca nos imaginamos que íbamos a estar aquí", dijo a la AFP en la alfombra roja -que era azul- la productora del filme, la venezolana Gabriela Rodríguez.

El británico Richard E. Grant se llevó por su parte el premio a mejor actor de reparto por "Can You Ever Forgive Me?", película por la que también fue nominado al Óscar.