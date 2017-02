Ruby Rose aprendió la lengua de signos para la secuela de "John Wick"

Para Ruby Rose resultó todo un placer meterse en la piel de una asesina muda en la secuela de la película de acción protagonizada por Keanu Reeves, 'John Wick', ya que le proporcionó la excusa perfecta para estudiar la lengua de signos. Eso sí, la actriz de 'Orange is the New Black' reconoce que las frases que aprendió antes del rodaje no le resultarán de demasiada utilidad en la vida real, al ser expresiones del tipo 'hola, ¿te gustaría morir ahora o más tarde?' o 'corre, sálvate, porque voy a matarte'.