Ryan Phillipe ha aprendido a ser padre en la ficción gracias a sus tres hijos

El actor Ryan Phillippe es el orgulloso padre de tres hijos -Ava (17) y Deacon (13) con su exmujer Reese Witherspoon y Kai (6) con su exnovia Alexis Knapp-, algo que sin duda le está siendo muy útil ahora que está tratando de dejar atrás su faceta de seductor para interpretar papeles más maduros en su carrera cinematográfica.

Este es el caso de su última película, 'Wish Upon', en la cual da vida al progenitor y mentor de una adolescente en una historia mágica a la par que terrorífica sobre una caja que concede deseos."Joey King, quien hace de mi hija, tiene la misma edad que mi hija en la vida real. Ella y yo pudimos conectar muy fácilmente porque obviamente entiendo a las chicas adolescentes. La experiencia que se deriva de mi vida real me permite relacionarme de una manera mucho más natural con mi papel", ha confesado a la revista People.

Precisamente al protagonista de 'Banderas de nuestros padres' lo que más le gusta hacer entre rodaje y rodaje es pasar tiempo con sus retoños y compartir amenas actividades con ellos, como la de conducir un potente todoterreno con su hijo Deacon como copiloto.

"Normalmente, un gran día libre significa hacer algo divertido con mi hijo. Creo que este fin de semana vamos a coger un todoterreno y conducir fuera de la carretera pavimentada. Es algo que estamos empezando a hacer. Cualquier cosa que me aleje del trabajo y me dé un respiro", ha comentado a la misma publicación.

Pese a que el estadounidense parezca el típico padre que cualquier niño quisiera tener, siempre haciendo gala de carácter jovial y aventurero, él no cree que los suyos le vean con esos mismos ojos.

"No creo que ningún padre consiga el título de guay. Puede que cuando lleguen a los veinte años, y dejen atrás su época como adolescentes, tal vez entonces pueda volver a ser guay para ellos, pero estoy seguro de que hay miles de cosas que Reese y yo hacemos que avergüenzan a nuestros niños. Quiero decir, por ejemplo ahora mismo, aparezco sin camiseta en la portada de la revista Men's Fitness. Estoy seguro de que a mi hija no le hace ninguna gracia", ha concluido.