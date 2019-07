Ryan Reynolds no descarta su futura incorporación al Universo Cinemático de Marvel

El actor Ryan Reynolds ha demostrado de nuevo que le encanta sumarse a los intensos debates en los que se adentran, en las redes sociales y otros foros de internet, los amantes de los comics de Marvel -y de sus adaptaciones cinematográficas- acerca del rumbo futuro que seguirán sus populares superhéroes.

Tanto es así, que para celebrar precisamente el quinto aniversario de la filtración de las primeras imágenes del rodaje de 'Deadpool' (2016), el intérprete ha dejado entrever que su irreverente personaje podría unirse -más tarde que pronto, eso sí- al conocido como Universo Cinemático de Marvel: el tejido de historias compartidas entre sus protagonistas.

"La investigación entra en su quinto año, o como me gusta llamarlo, en la 'Fase 5'. Lo que quiero decir es que me encanta una buena teoría conspirativa", ha bromeado el marido de Blake Lively en referencia a la 'Fase 4' de la abultada producción cinematográfica de la compañía, la cual se inaugurará el año que viene con el estreno, entre otras, de las cintas 'Viuda Negra' y 'The Eternals'.Sea como fuere, lo único que está claro a día de hoy es que 'Deadpool' se convertirá algún día en trilogía, como reveló hace unos días nada menos que el creador y principal dibujante del siempre provocador y cínico personaje, Rob Liefeld: "¡Desde luego que pasará [la llegada de la tercera entrega]! ¡Pronto! No sabemos nada de fechas, pero 'Deadpool 3' ocurrirá algún día", escribía en su cuenta de Twitter.