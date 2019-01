Ryan Reynolds pospone una operación para promocionar "Deadpool 2"

Haciendo gala de su simpatía y sentido del humor habituales, el actor Ryan Reynolds se ha dado todo un baño de masas en el estreno de su famosa película 'Deadpool 2' en China, concretamente en la ciudad de Pekín, y ha revelado que sus ganas de asistir a la cita para agasajar a sus seguidores del país finalmente prevalecieron sobre la operación quirúrgica que tenía programada en Estados Unidos a fin de solventar unas molestias en su brazo.

"Llevaba muchos años deseando traer la saga 'Deadpool' a China y a su encantador público, así que para mí esto es sin duda un sueño hecho realidad. Desde luego, este viaje era mucho más importante que la operación. No me iba a perder esta oportunidad por nada del mundo", habría declarado el intérprete a los reporteros congregados en la premiere, según el portal de noticias Variety.

Aunque no ha ofrecido su opinión sobre el sinfín de cambios que ha tenido que experimentar el filme para poder pasar por el aro de la censura del gigante asiático -en China la cinta es apta para un público de 13 o más años-, lo que probablemente haya implicado eliminar casi todas las muestras de violencia gráfica y expresiones malsonantes que aparecen en la versión original, el artista sí ha querido mostrar su satisfacción ante el curioso apodo que los fans de la franquicia le han dado al superhéroe.

"Me parece genial. Creo que a mi mujer se le ocurrió primero ese nombre, pero China se puede llevar todo el mérito, no hay problema", habría asegurado el actor sobre el apelativo 'Little Jianjian', que en inglés podría traducirse como 'Little Bitchy Bitch' y en castellano, salvando las distancias, como algo parecido a 'Pequeña Zorra Maligna'.