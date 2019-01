"Sakhawood", la nueva meca del cine ruso en Siberia

Yakutia, una región aislada en las fronteras de Siberia, tiene un desarrollo floreciente en la cinematografía y sus películas empiezan a llamar la atención de festivales de cine más allá de las fronteras.

La región se encuentra a seis husos horarios de Moscú y pese a estar aisladas de toda clase de financiamiento público, logra producir la mitad de las películas rusas realizadas fuera de Moscú y San Petesburgo, por lo que comienza a conocerse por el mote de "Sakhawood" en referencia al otro nombre de la región, República de Sakha.

"Todos quieren filmar películas" aquí, explica el director Alexei Romanov, quien abandonó una carrera prometedora en San Petersburgo hace 30 años para regresar a su hogar, que es Siberia. "Tenemos películas con presupuestos pequeños y sellos ridículos, pero son más exitosas en los cines que los éxitos de taquilla de Hollywood".

Cuando regresó a Yakutia, un territorio de unos 3 millones de kilómetros cuadrados, donde viven menos de un millón de personas, la industria del cine era poco desarrollada, limitandoles a trabajar con dos operadores de cámara.

Ahora, la gente está "luchando por las cámaras" para terminar sus proyectos antes que el frío los inutilice. Las temperaturas bajan generalmente a -50 grados centígrados en los inviernos en Yakutia.

Según Alexeï Romanov, el presupuesto medio de una película es de 35.000 a 70.000 euros. Los actores aceptan trabajar gratis con la esperanza de hacer dinero una vez que la película se exhiba.

A pesar de esta apariencia de amateurs, las películas de Yakutia comienzan a notarse más allá de las fronteras de la región, incluso de Rusia.

El año pasado la película "Lord Eagle", sobre una pareja de ancianos que vivían en el bosque con un ave, ganó el primer premio del Festival Internacional de Cine de Moscú.

El festival de Busan en Corea del Sur, uno de los más importantes en Asia, organizó en el 2017 una retrospectiva sobre una docena de películas de Yakutia.

Las películas generalmente tratan sobre sus territorios inexplorados o ciertas leyendas populares aunque no son los únicos temas a los que se limitan.

Una de las últimas producciones locales se llama "República Z", donde un virus que estaba atrapado en el permafrost (el suelo congelado de las regiones polares) es liberado por el calentamiento global y provoca la aparición de zombies.

Otro lanzamiento reciente es la comedia "Cheeké", el nombre de un héroe con un bigote verde que participaba en concursos de danza con música electrónica.

Alexei Romanov, quien es uno de los fundadores de la principal productora local, SakhaFilm, explica el interés de las productores de la región por las culturas y las influencias tan variadas que poseen. "Somos asiáticos por un lado y nórdicos por otro".

El director fue alumno de Sergueï Guerassimov (1906-1985), un gran nombre en el cine ruso: "Siempre me decía, "no inventes nada, filma lo que sabes y no le copies a nadie' que es lo que enseñamos a nuestros jóvenes cineastas", dice.

Para uno de los organizadores del festival de Busan, Jin Park, el cine de Yakutia combina, "leyendas regionales, religiones populares y valores contemporáneos".

Sus producciones presentan, "un encanto auténtico, raro en el cine de otras regiones", explicó Park a AFP.