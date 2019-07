635x357 Samuel L. Jackson se suma a la nueva cinta de "Saw" que prepara Chris Rock. EFE

Samuel L. Jackson formará parte del reparto de la nueva cinta de "Saw" que prepara Chris Rock, informó este lunes el portal especializado en género de terror Bloody Disgusting.

Rock interpretará a un detective investigando una serie de espeluznantes crímenes mientras que Jackson, nominado al Óscar al mejor actor de reparto por "Pulp Fiction" (1994), dará vida al padre de ese policía.

El pasado mayo se dio a conocer que Rock había unido fuerzas con Lionsgate para relanzar "Saw", una de las sagas de terror más populares de las últimas décadas.

Además de ser el protagonista, Rock, cuya carrera en Hollywood ha estado casi siempre vinculada a la comedia, será productor ejecutivo de esta película cuyo guion, firmado por Pete Goldfinger y Josh Stolberg ("Jigsaw", 2017), parte de una idea concebida por el actor.

El realizador Darren Lynn Bousman tomará las riendas de esta nueva cinta de una saga que conoce muy bien, puesto que fue el director de "Saw II" (2005), "Saw III" (2006) y "Saw IV" (2007).

Max Minghella y Marisol Nichols también formarán parte del elenco de este nuevo filme que se estrenará el 23 de octubre de 2020.

"Creemos que Samuel L. Jackson y Chris Rock, junto a Marisol Nichols y Max Minghella, hacen esta cinta completamente especial en el canon de 'Saw' y estamos deseando desplegar esta inesperada y siniestra nueva historia para los fans. Este es el siguiente nivel de 'Saw' a toda máquina", dijo el presidente de Lionsgate, Joe Drake, en una nota recogida hoy por medios estadounidenses.

La primera película de "Saw", que fue estrenada en 2004 y que dirigió James Wan, causó sensación entre los fans del terror y presentó a uno de los psicópatas más temibles de los últimos años: el maquiavélico Jigsaw.

"Saw" fue un tremendo éxito al recaudar 104 millones de dólares cuando su presupuesto fue de solo 1,2 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Las ocho cintas de la saga "Saw" ingresaron en las taquillas de todo el mundo 976,3 millones de dólares.