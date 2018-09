San Sebastián baja el telón con sangrienta comedia, a la espera de premios

La comedia negra "Bad Times at the El Royale", un palpitante filme a base de sangre, intriga y humor, puso el broche final este sábado al Festival internacional de cine de San Sebastián, a la espera de los premios, que se anunciarán en la gala de clausura.

Tras más de 190 películas proyectadas en nueve días, la 66ª edición del más importante festival de cine del mundo hispano llega a su fin, no sin antes entregar sus premios a partir de las 19H00 GMT.

El más codiciado es la Concha de Oro a la mejor película, por la que compiten 18 filmes, entre ellos dos argentinos y cuatro españoles.

También se repartirán los galardones a mejor actriz, actor y director, así como a la mejor película latinoamericana, en este festival considerado plataforma hacia Europa del cine de esa región.

Para marcar el cierre fue proyectada "Bad Times at the El Royale", una película con tintes de Quentin Tarantino, que según su propio director, el estadounidense Drew Goddard, tiene influencias de Agatha Christie, Alfred Hitchcock o Sergio Leone.

Con un reparto estelar, que incluye a Jeff Bridges, Chris Hemsworth y John Hamm, el filme discurre en el hotel del título, que el equipo de Goddard construyó basándose en hoteles con "leyendas urbanas" de los años 1960 en Estados Unidos.

El argumento parece sacado del 'noir' clásico: "Una noche tormentosa en 1969, un grupo de personajes misteriosos llegan a un hotel y rápidamente empezarán a tratar de matarse unos a otros", dijo Goddard en rueda de prensa.

Con mucha sangre, pinceladas de temas políticos de la época y canciones pop, interpretadas por una cantante negra (Cynthia Erivo), el filme "es acerca de la violencia y cómo la violencia se repite a lo largo del tiempo", dijo Goddard.

Siempre procurando que la violencia no fuera fetichista. "Todo lo violento que ocurre en la película tiene consecuencias", agregó.

"Bad Times at the El Royale" concluye una semana frenética en la ciudad vasca, que vio desfilar por la alfombra roja a muchas estrellas.

Entre ellas, el director mexicano Alfonso Cuarón, triunfador en Venecia con la esplendorosa "Roma", la francesa Juliette Binoche, protagonista por partida doble, en "Vision" y "High Life", Robert Pattinson, coprotagonista de esta última, y el canadiense Ryan Gosling ("First Man"), que a su llegada desató la locura entre los fans.

Entre los muchos temas abordados en las cintas emergieron dos en particular: el narcotráfico, y el feminismo, en una edición en que los participantes en el Festival firmaron una carta para promover una mayor presencia de las mujeres en la industria.

Las pantallas de San Sebastián mostraron una rica galería de personajes femeninos potentes, como la nodriza protagónica de "Le cahier noir", un fresco histórico ambientado en la Europa de la Revolución francesa y dirigido por la chilena Valeria Sarmiento, o la sufrida madre protagonista de "Enigma", el drama del chileno Ignacio Juricic que explora el machismo y la violencia homófoba en su país.

También arrancaron muchos aplausos las actrices españolas Najwa Nimri y Eva Llorach, intérpretes de una cantante y una admiradora, cuyas identidades se confunden en "Quién te cantará".

La fascinación moderna por los narcos tuvo amplio eco en producciones de distintos países y con ángulos diversos: el policía corrupto en la filipina "Alpha, The Right to Kill", el poder omnímodo y aterrador de los narcos en un México distópico, en "Cómprame un révolver", la intrahistoria de dos hermanos andaluces en "Entre dos aguas", o la serie española "Gigantes", una saga familiar en el Madrid canalla.

El festival tuvo como cada año su lote de premios honoríficos Donostia, que fueron a manos de tres grandes: el director japonés Hirokazu Kore-eda, un renovador del cine de su país, el actor y director norteamericano Danny DeVito, que no paró de bromear con la prensa y el público, y la actriz inglesa Judi Dench, de nuevo en el papel de espía en "Red Joan".