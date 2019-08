Sarah Silverman ha perdido un papel por culpa de una foto de hace 12 años

La fe de Sarah Silverman en la industria cinematográfica se ha debilitado un poco más después de que recientemente perdiera un trabajo a causa de un episodio de 2007 del programa de humor que protagonizaba en aquel entonces, en el que se pintaba la cara de negro para tratar de descubrir, en un vídeo que debía ser entendido como una parodia y no un experimento social, qué comunidad sufría una mayor discriminación en la sociedad estadounidense: la afroamericana o la judía.

"Hace poco iba a hacer una película: dos días de trabajo, un papel muy jugoso en un pequeño filme muy interesante. Pero el día antes, a las once de la noche, me despidieron porque habían visto una foto mía con la cara pintada de negro de ese episodio. Ni siquiera me opuse", ha explicado en una entrevista al podcast 'The Bill Simmons Podcast'.

La humorista no ha querido desvelar el título de la cinta en cuestión y ha insistido en que la intérprete que han contratado para sustituirla es maravillosa, pero ha lamentado que se trate de alguien que nunca "ha arriesgado" en el terreno profesional cuando considera que de ella sí se puede decir que ha dedicado su vida a "hacer lo correcto" a través de su profesión.

Aunque el sketch en cuestión recibió una gran atención en su momento y contribuyó a impulsar su carrera, ella misma reconoció en los años posteriores que había caído en un error al tratar de luchar contra la discriminación racial recurriendo a bromas racistas y frivolizando con la complicada historia de segregación de la meca del cine y la costumbre que tenía en sus años dorados de utilizar a actores blancos con el rostro oscurecido para interpretar personajes negros.

En entrevistas posteriores llegó a definirlo como su peor ocurrencia y de la que más se arrepentía, en especial por lo terrible que parecía si se sacaba de contexto viendo solo unos segundos del programa.

"No puedo borrar lo hice", ha apuntado ahora, "pero sí puedo cambiar para siempre en consecuencia y seguir esforzándome para hacer lo correcto durante el resto de mi vida. Y si mirara atrás y no me avergonzara de la persona que era, entonces significaría que me pasa algo muy malo. Porque cuando arriesgas y te colocas en situaciones delicadas, las herramientas que eliges para hacerlo no siempre envejecen bien".