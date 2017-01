Scott Disick vuelve a las andadas en el Festival de Cine de Sundance

El popular Scott Disick, conocido principalmente por ser el padre de los tres retoños de Kourtney Kardashian, habría retomado su antiguo estilo de vida, caracterizado por las fiestas y los excesos con el alcohol, a su paso por Park City (Utah), donde estos días se celebra el Festival de Cine de Sundance.

Al empresario y autoproclamado 'lord' se le ha visto disfrutando de la vida nocturna de la ciudad en el exclusivo club Tao, lo que no ayudaría precisamente a acercar posturas con la madre de sus hijos, con quien podría haberse reconciliado después de que ella le abandonara en el verano de 2015 por sus problemas con la bebida y las drogas.

"Organizó una fiesta bastante salvaje en la casa en que se aloja, había muchas chicas metidas en el jacuzzi. Solo ha salido de noche, se queda de fiesta hasta las siete de la mañana y luego duerme durante prácticamente todo el día", asegura una fuente al periódico New York Post.

Tras su último paso por una clínica de rehabilitación, en la que aguantó mucho más tiempo que en sus estancias previas, Scott se había estado esforzando por recuperar a su expareja -como bien documentó el reality de la familia 'Keeping Up With the Kardashians'- para demostrarle que había cambiado por completo.

"En los últimos dos meses ha hecho gala de un comportamiento consistente. No ha bebido ni salido de fiesta. Es la primera vez en mucho tiempo que le hemos visto portarse tan bien. Eso es lo que Kourtney quiso siempre de él, que se calmara y accediera a quedarse en casa", asegura una persona cercana a ambos a Entertainment Tonight a finales del año pasado.

De hecho, Scott y Kourtney realizaron un viaje a Aspen (Colorado) para celebrar juntos la llegada del 2017 del que quisieron compartir una serie de fotografías en sus redes sociales protagonizadas, en este caso no por sus hijos, sino por ellos mismos, lo que para muchos dio a entender que habían decidido darse una nueva oportunidad que ahora podría peligrar por la vuelta a las andadas del primero.