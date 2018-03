Soderbergh funde "técnica y contenido" en Unsane, presentada en la Berlinale

El director estadounidense Steven Soderbergh presentó en la Berlinale "Unsane", una película en que "se funden la técnica y el contenido", explicó, grabada con iPhone y centrada en una mujer bajo el acoso de un psicópata y de una clínica psiquiátrica que practica la estafa sistemática.

"No es un filme sutil. Nunca antes había trabajado tan cerca de un rostro como ahora", afirmó el cineasta ante los medios tras el pase de una película incluida en la sección oficial, aunque fuera de competición.

La técnica digital del iPhone le permite "la absoluta inmediatez", lo que encaja perfectamente con el acoso al que se somete a su protagonista, en un "thriller" psicológico donde se mezclan la locura y la resistencia a perder la razón.

Soderbergh se presentó en la Berlinale acompañado de su protagonista masculino, Joshua Leonard, pero no de la actriz sobre la que pesa el filme, Claire Foy.

La atención en torno al uso del iPhone y lo que esta técnica experimental permite al realizador dominó sobre el tema del acoso, con apenas alguna intervención sobre el escándalo del #MeToo o los escándalos por abusos sexuales, cuestión dominante en el mundo del cine.

"Grabamos la película antes de que saltara el #MeToo. Pero por supuesto el acoso es tema muy presente en el filme", explicó el realizador, respecto al personaje femenino expuesto a un psicópata, que por supuesto ignora su rechazo y trata de someterla.

"Unsane" pone así el dedo en la llaga por partida triple: el iPhone como sustituto de técnicas convencionales en el cine; el acoso sexual y un sistema sanitario capaz de encerrar a un cuerdo entre locos, siempre que el seguro médico asuma su factura.

El filme de Soderbergh eclipsó así a las dos películas a competición en la séptima jornada de la Berlinale, donde se han estrenado ya 14 de las 19 aspirantes al Oso, pero sigue esperándose un gran título para esta 68 edición del festival.

Era la sexta visita a la Berlinale del inquietante Soderbergh -Palma de Oro de Cannes con "Sex, Lies, and Videotape", en 1989, y Óscar al mejor director por "Traffic", en 2000-. Las más recientes de las cuales fueron para competir con "The Good German", en 2007, y con "Side effects", en 2013.

Pánico, tensión, terrores internos y externos, es el recorrido con el que el iPhone de Soderbergh persigue a su protagonista, a modo del Jack Nicholson de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1973).