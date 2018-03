Sofía Vergara se centrará en el cine tras el final de "Modern Family"

Cuando se trata de hablar de sus aspiraciones en el terreno profesional, Sofía Vergara siempre se ha caracterizado por hacer gala de una sinceridad aplastante: reconociendo sin darle mayor importancia que su talento o ambición no alcanzan para fijarse como meta conseguir un Óscar y que, por tanto, su principal objetivo es aprovechar al máximo sus "quince minutos de fama".

Pero lo cierto es que esos "quince minutos" se han alargado más de ocho años, el mismo tiempo que lleva dando vida a la carismática Gloria Pritchett en 'Modern Family' y, tal y como ha reconocido ahora, una vez que la serie concluya en 2019 tras la emisión de la décima temporada, sus planes pasan por conquistar la pantalla grande, donde hasta ahora ha gozado de un éxito irregular por decirlo de una manera amable.

"Va a resultar muy triste terminar un show que nos ha dado tanto", ha reconocido ahora sobre la perspectiva de decir adiós a su personaje y al resto del reparto. "Hemos tenido unos horarios maravillosos, la mejor gente posible con la que trabajar... ha sido un sueño, en definitiva, para todos. Las posibilidades de encontrar una oportunidad como esta son de una entre un millón, así que soy consciente de que hay muy pocas posibilidades de que se vuelva a cruzar en mi camino una serie tan maravillosa como 'Modern Family' una vez que esta concluya. Por eso mismo pienso que sería mejor idea que me centrara en hacer películas".

Respecto a los proyectos en los que aspira a participar, la colombiana prefiere no apresurarse a la hora de seleccionarlos, gracias en parte a la posición privilegiada de la que disfruta como fruto de su duro trabajo y que la convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión durante más de un lustro. Al margen del aspecto financiero, y centrándose puramente en las exigencias técnicas, la artista considera que las producciones de Netflix, HBO o las miniseries cada vez más de moda serían lo más adecuado para ella, aunque tampoco se cierra puertas.

"No me puedo permitir ser quisquillosa, porque la pura realidad es que soy nueva en esto, y ni siquiera tengo formación como actriz. Siempre me siento muy afortunada cuando un agente o un director me llaman para ofrecerme un papel. Y a no ser que se trate de algo que sé a ciencia cierta que no puedo hacer, como por ejemplo si buscan a una cantante, siempre voy a la audición porque me parece que se trata de una experiencia de la que puedo aprender algo", ha asegurado en declaraciones a la revista DuJour.