"Solo: A Star Wars Story": Lucasfilm anuncia nombre de nuevo spin-off

La etapa de producción del nuevo spin-off de Lucasfilm sobre el aguerrido Han Solo terminó y el director Ron Howard anunció este martes su título: "Solo: A Star Wars Movie".

Con la ayuda de un Wookiee anónimo, Howard mostró una cartulina con el nombre del filme, que se estrena en 2018.

"Ahora que terminamos la producción, quiero tomar un momento para agradecer al increíble elenco y equipo de producción por su duro trabajo", dijo el director en un video publicado en su cuenta en Twitter.

La cinta cuenta la historia del joven Solo -encarnado por Alden Ehrenreich- y su fiel compañero Chewbacca y se situá antes de la primera obra de la saga, el Episodio IV: "La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza" (1977), cuando se unió a la Alianza Rebelde.

En la trilogía original, Solo era interpretado por Harrison Ford.

"Solo" es el segundo film de la saga que se desarrolla al margen de las aventuras de la familia Skywalker después de "Rogue One", estrenada en 2016 con más de 1.000 millones de dólares en taquilla.

Howard asumió la cinta luego que Phil Lord y Chris Miller fueran despedidos a pocas semanas de terminar la filmación principal de la cinta.

Dirigió en 1998 "Willow" con Lucasfilm, pero es más conocido por éxitos como "Splash" (1984), "Apolo 13" (1995) o "Una mente brillante", en 2001, por la que obtuvo el Óscar a mejor director.

El "Episodio VIII: Los últimos Jedi", segundo capítulo de la tercera trilogía, dirigida por Rian Johnson, se estrenará el próximo 15 de diciembre.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr