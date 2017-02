Soraya Arnelas disfruta de "Cincuenta sombras más oscuras"

635x357 Soraya Arnelas, revisando la versión final de su nuevo sencillo (c) Instagram. EFE

Aunque quedan escasos días para que puedan darle la bienvenida al mundo a su esperada Manuela, la cantante Soraya Arnelas y el padre de la que será su primogénita, el modelo Miguel Herrera, se presentaron elegantes y sonrientes en la alfombra roja que precedía al estreno en España de 'Cincuenta sombras más oscuras', un evento en el que estuvieron presentes los protagonistas de la cinta, Jamie Dornan y Dakota Johnson.

Pese a que la intérprete extremeña aprovechó sus últimas intervenciones televisivas para, como ella misma aseguraba, "despedirse" de la vida pública y encarar con ilusión la recta final de su embarazo, parece que la llegada a Madrid de los famosos actores supuso para la intérprete una razón de peso para abandonar su autoimpuesto retiro y volver a lucir sus mejores galas ante los fotógrafos.

"Ayer estuvimos en la presentación de 'Cincuenta sombras más oscuras'. Aún me quedan fuerzas para ir a eventos", escribió en su perfil de Instagram para dejar patente, además de su voluntad a la hora de exprimir al máximo los días previos a su estreno como madre, que su período de gestación está siendo mucho más apacible de lo que preveía en un primer momento.

Lo cierto es que, más allá de su afortunada genética, tanto Manuel como Soraya exhibieron un aspecto deslumbrante a su llegada al cine donde se presentaba la cinta, en el que no había ni rastro del nerviosismo o el cansancio que suelen definir los días previos a un momento tan especial de la vida.

Una imagen similar, además de una arrolladora energía, es la que ha venido proyectando Soraya en sus redes sociales durante los últimos días, ya que la cuenta atrás que desembocará en la llegada de Manuela no le ha impedido, por ejemplo, cambiar radicalmente de peinado o adentrarse una vez más en el estudio de grabación para dar los últimos retoques a su nuevo sencillo.

"Muy contenta con el resultado del nuevo single. Además, la primera en oírlo ha sido Manuela con el 'babypod' [un altavoz que se introduce en la vagina]. Me ha dicho que os diga que vais a bailar mucho este verano. Y yo le he dicho: 'No te preocupes, Manuela, que yo se lo digo'", explicaba la futura mamá a sus seguidores de Instagram.