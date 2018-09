Suki Waterhouse disparó por accidente a uno de sus compañeros de reparto

El rodaje de la nueva película de Suki Waterhouse, la comedia negra 'Assassination Nation', a punto estuvo de terminar en tragedia durante la grabación de una de sus muchas escenas de acción, en las que no faltan la sangre, balas y violencia a raudales.

La joven actriz todavía se estremece al recordar cómo podía haber matado realmente a otro de los intérpretes de la cinta, cuando uno de los disparos realizados por ella se desvió contra todo pronóstico y acabó hiriéndole, aunque de la manera en que lo narra se puede deducir que todo quedó en un susto.

"Le hice daño a otra persona. La bala rebotó. Los especialistas dijeron que no habían visto nada parecido en veinte años de trabajo. La bala rebotó, cambió de dirección y le dio a un chico", ha confesado ahora la intérprete durante la premiere de la cinta en Nueva York.

Aunque resulta evidente que se trató de un desgraciado accidente fruto de la casualidad y no de un comportamiento temerario por su parte, Suki quiso dejar claro que por su parte poco podría haber hecho para evitarlo: "La verdad es que no recibimos demasiado entrenamiento, no voy a mentir. Puede que como mucho fuera una hora o así".Lo que no ha querido revelar la intérprete es quién resultó herido o si se trataba de alguno de sus compañeros de reparto, entre los que se incluyen Odessa Young, Bill Skarsgård, Hari Nef o Bella Thorne.