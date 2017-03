"The Claim", nuevo filme con guión de Damien Chazelle para 2018

Oceanside Media producirá junto a Route One Entertainment y Motion Picture Capital la esperada cinta 'The Claim', un thriller cuyo guion viene firmado por Damien Chazelle, el aclamado ganador del Óscar como mejor director por 'La La Land', y que se incluyó en la Lista Negra de 2010 de grandes textos que no pudieron realizarse.

No se ha confirmado si Chazelle dirigirá la película, aunque todo apunta a que ese puesto lo ocupará otro ya que para el mismo año el director de 'Whiplash' tiene previsto estrenar su nueva película junto a Ryan Gosling, 'First Man', sobre la llegada del hombre a la luna.