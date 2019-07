635x357 "The Lion King" logra el segundo mejor estreno del año en Estados Unidos. LINDSEY BAHR (Associated Press)

"The Lion King" impuso su ley en los cines de Estados Unidos al lograr el segundo mejor estreno del año con una espectacular recaudación de 185 millones de dólares en su desembarco en la gran pantalla, informó este lunes el portal especializado Box Office Mojo.

La nueva versión del clásico animado de Disney quedó solo por detrás del lanzamiento de "Avengers: Endgame" (2019), que con 357 millones en el apartado "doméstico" (una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá) no solo es el mejor estreno de 2019 sino el mayor de toda la historia de una película en estos dos países (sin contar la inflación).

La película de superhéroes de Marvel dejó la otra gran noticia del fin de semana ya que superó a "Avatar" (2009) para convertirse con 2.790,2 millones de dólares en la cinta más taquillera de todos los tiempos (sin tener en cuenta la variación de precios).

Volviendo a "The Lion King", este filme dirigido por Jon Favreau ("The Jungle Book", 2016) recaudó 531 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana en las salas.

El emocionante y épico enfrentamiento en la sabana entre el león Simba y su malvado tío Scar da forma a esta película en cuyo doblaje han participado, en su versión original, artistas como Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor.

Lejos de "The Lion King" se situó "Spider-Man: Far from Home", que se anotó 21 millones de dólares y cuyo botín acumulado en todo el mundo asciende ya a 970,8 millones.

Después de la derrota final de Thanos en "Avengers: Endgame" (2019), Peter Parker (Tom Holland) se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que en el Viejo Continente deberá hacer frente a una nueva amenaza para la humanidad.

La medalla de bronce fue para "Toy Story 4", que se embolsó 14,6 millones de dólares y que lleva acumulados 859,4 millones en todo el mundo.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros vuelven a la acción en "Toy Story 4", película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves.

Por su parte, "Crawl" consiguió 6 millones de dólares este fin de semana.

Dirigida por Alexandre Aja ("The Hills Have Eyes", 2006), "Crawl" muestra el intento de una familia de salvarse en medio de un huracán y en el que una joven (Kaya Scodelario) deberá enfrentarse a cocodrilos gigantes para rescatar a su padre (Barry Pepper).

Finalmente, la comedia musical "Yesterday", del director Danny Boyle (ganador del Óscar por "Slumdog Millionaire"), se llevó 5,1 millones de dólares.

Tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro (Himesh Patel) se despierta en una realidad paralela en la que es la única persona del mundo que conoce las canciones de The Beatles.