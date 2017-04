Tom Hiddleston no tiene ningún problema en desnudarse

El actor Tom Hiddleston ha protagonizado a lo largo de su carrera dos célebres desnudos -en la película 'High-Rise' y en la serie de la BBC 'El infiltrado'- para regocijo de muchos de sus fans. Pese al gran revuelo que generaron esas escenas, haciéndole ganar incluso el reconocimiento al mejor trasero del año en 2016, el intérprete no se arrepiente de haberse quitado la ropa frente a las cámaras, y tampoco tiene pensado dejar de hacerlo en un futuro si sus personajes lo requieren, porque él se siente perfectamente cómodo con o sin pantalones.

"En ambas situaciones cualquier desnudo parcial estaba vinculado a la historia. Si lees 'Rascacielos' de J.G. Ballard, la novela en la que se basa el filme 'High-Rise', el doctor Laing [papel que él interpreta en la gran pantalla] se pasea por su apartamento en el piso 25 mientras toma el sol desnudo porque piensa que nadie le puede ver. En el resto de la película siempre lleva ropa. En cierto modo es como si la ropa fuera su armadura. Así que no se trataba de exponerme personalmente, formaba parte de la narrativa: mostrar cómo un hombre se sentía lo suficientemente seguro como para bajar la guardia y luego se daba cuenta de que no estaba a salvo. Si forma parte de la temática de la historia, no tengo ningún problema en desnudarme", ha relatado al portal de noticias Star2.

Sin embargo, lo más probable es que el británico no deleite al mundo mostrando una vez más su envidiable anatomía en su próximo proyecto cinematográfico,'Thor: Ragnarok', la próxima película de Marvel que seguramente se ajustará a la calificación para mayores de 13 años que los estudios han convertido en su marca personal para atraer a la mayor cantidad posible de espectadores a las salas. En el filme, Hiddleston se meterá de nuevo en la piel del dios Loki, un personaje en el que por el momento no tiene miedo encasillarse.

"No me parezco en nada a él. Lleva mucho tiempo parecerme a él por las mañanas, supone un esfuerzo que hago de manera muy consciente. No creo que me puedan encasillar en un papel así", ha explicado al mismo medio.