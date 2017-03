Tom Holland tardaba 45 minutos en enfundarse el traje de Spiderman

A pesar del entusiasmo con el que recibió la noticia de que había sido elegido para sustituir a Andrew Garfield en el papel de Peter Parker -y por ende, el de su álter ego Spiderman- de cara a la nueva entrega de las aventuras del hombre araña, el joven actor Tom Holland nunca imaginó que le resultaría tan difícil enfundarse el icónico y ajustadísimo traje del superhéroe antes de comenzar cada una de las jornadas del rodaje de 'Spider-Man: Homecoming', hasta el punto de que en ocasiones la tarea podía llevarle hasta 45 minutos.

"Hay diferentes versiones del traje que utilizamos para diferentes momentos. A veces tengo que llevar un arnés y tardo casi 45 minutos en ponérmelo todo. Si no llevo arnés, tardo alrededor de 25 minutos", reveló el intérprete británico a la revista Variety sobre su segunda toma de contacto con el personaje, que ya hace una breve aparición en la cinta 'Capitán América: Civil War' que se estrena este mes de abril.

Sin embargo, el largo proceso que implicaba una tarea aparentemente tan básica como la de ponerse un uniforme no fue el aspecto más irritante de toda la experiencia, ya que aún más incómodo le resultó tener que planificar de antemano sus vistas al inodoro para no poner en peligro una pieza de vestuario tan valiosa como delicada.

"La parte más complicada es ir al baño. Tienes que planearlo antes. Tienes que decir: 'Mira, creo que necesitaré ir al baño en 45 minutos, así que tenemos que empezar a quitarlo'. Obviamente, es un traje muy caro, así que no quieres llevarlo colgando por las rodillas", reveló Tom en la citada entrevista.

Aunque su primera prueba de vestuario fue, en sus propias palabras, "decepcionante", ya que utilizó la prenda de su doble y le iba demasiado grande, Tom Holland asegura que no cambiaría por nada del mundo la sensación de lucir por primera vez un traje con el que llevaba soñando desde que era pequeño.

"La vez que me lo probé de verdad y me quedó a la perfección fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Ha sido mi sueño desde que era un niño y el hecho de que se estuviera haciendo realidad ante mis ojos fue una locura. Estaba muy orgulloso de mí mismo y me sentí orgulloso del rumbo que había dado mi carrera", manifestó al mismo medio sobre la película que llegará a los cines este verano.