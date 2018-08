Tyra Banks ni confirma ni desmiente la participación de LiLo en "Una auténtica muñeca 2"

Cuando en abril de 2017 se confirmó la esperada secuela de 'Una auténtica muñeca', la gran pregunta en vista de que Tyra Banks produciría la cinta y su participación estaba por tanto confirmada, era si el proyecto contaría con Lindsay Lohan, que en la película original daba vida a una niña llamada Casey que provocaba por error que su juguete favorito se convirtiera en una mujer de carne y hueso mientras intentaba resucitar a su fallecida madre.

Un año después, Banks revelaba a su paso por el programa de Steve Harvey que la actriz había aceptado su invitación a sumarse al proyecto y que, a título personal, ella estaba muy emocionada de volver a trabajar con ella ahora que ambas eran adultas.

Sin embargo, unos meses después se anunciaba la incorporación de Francia Raisa -la bff de Selena Gomez que le donó un riñón al año pasado- al elenco como protagonista, lo que no hacía más que dar credibilidad a los rumores de que Lindsay había decidido rechazar la oferta al estar centrada por completo en su nueva faceta como empresaria de la escena nocturna griega.

Por otra parte, a la antigua modelo no se le escapa que tiene en su mano una poderosa baza para aumentar la expectación en torno a la secuela y no está dispuesta a desvelar el misterio de si la antigua pelirroja regresará por fin al cine tras varios años de parón con el filme que se estrenará esta próxima navidad.

"A ver, por favor, yo soy la productora ejecutiva", ha asegurado al portal ET Online cuando le preguntaron si conocía o no la respuesta a ese misterio. "¿Crees que soy tonta? Pues eso. Qué crees que puede significar eso? Ya me entiendes", ha añadido en unas declaraciones que bien podrían interpretarse como un indicio de que Lindsay prefiere mantener en secreto su participación para que sea una sorpresa.