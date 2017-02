Verhoeven y Luna, al frente del comprometido jurado de la Berlinale

El cineasta holandés Paul Verhoeven y el actor mexicano Diego Luna se presentaron como un jurado comprometido para la Berlinale, el festival cuyo desfile de aspirantes al Oso abre este jueves "Django", el debut del francés Etienne Comar.

"Esperamos encontrar aquí diversidad, coraje, filmes que levanten controversia y sobre los que podamos discutir intensamente", apuntó Verhoeven, presidente del jurado, quien rechaza sentirse "amenazado" por las nuevas tecnologías o las series de televisión.

"No venimos a dar mensajes, sino a atender a los mensajes que el cine nos aporte a nosotros, como jurado", apuntó Luna, recibido como una "voz de México", en un momento en que éstas son "más necesarias que nunca", a juicio del festival, en alusión a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

Tanto el holandés Verhoeven como el mexicano Luna había advertido que no pretendían, como jurado, lanzar "mensajes políticos preconcebidos", sino atender a la calidad de las aspirantes.

A título personal, Luna sí comentó que pensaba "aprender" en Berlín de la experiencia de sus ciudadanos en derribar barreras, en alusión a la división que partió la ciudad, en tiempos de la guerra fría, y el muro fronterizo que pretende construir Trump.

Verhoeven, quien acude a Berlín arropado en el éxito de su último filme, "Elle", ganador de un Globo de Oro, explicó que buena parte de todo se debe a su actriz, Isabelle Huppert, a quien "suplicamos de rodillas" hasta lograr que asumiera su papel protagonista.

Para algunos en la capital, el cineasta holandés sigue siendo el artífice del legendario cruce de piernas de Sharon Stone en "Basic Instinct" y, por tanto, un amante del alto riesgo escénico.

A Luna se le recuerda en la Berlinale por la exhibición en 2014 de su filme-homenaje al activista mexicano-estadounidense César Chávez, centrada en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes empleados por los terratenientes californianos.

Junto a ambos forman parte del jurado la actriz alemana Julia Jentsch, uno de los rostros del cine anfitrión habitual de ese festival -como "Sophie Scholl" en 2005 y "24 Wochen", el año pasado- y su colega estadounidense Maggie Gyllenhaal -"The Dark Knight".

Completan el equipo el artista islandés Olafur Eliasson, uno de los nombres más cotizados del arte actual, el aclamado director chino Wang Quan'an y la productora tunecina Dora Bouchoucha Fourati.

Entre hoy y el sábado 18, en que entregarán sus Osos, al equipo le corresponderá buscar a su favorito entre las 18 aspirantes.

La selección incluye producciones profusas en grandes estrellas, como la estadounidense "The Dinner", interpretada por Richard Gere y Laura Linney, y "The Party", con Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas.

También habrá dos aspirantes latinoamericanas: la brasileña "Joaquim", de Marcelo Gomes, un duro retrato de la guerra contra el poder colonial portugués, así como "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio.

Con expectación se espera al finlandés Aki Kaurismäki y su "Toivon tuolla puolen" ("The Other Side of Hope"), sobre el núcleo formado por un refugiado, una camarera, un cocinero y un viajante.

El este de Europa compite con varios pesos pesados: la polaco-checa "Pokot", de Agnieszka Holland; la rumana "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer, y la húngara "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi.

El cine anfitrión lo hace con Volker Schlöndorff y "Return to Montauk"; el documental "Beuys", de Andres Veiel, y "Helle Nächte" (Bright Nights), de Thomas Arslan-, mientras que Austria presenta "Wilde Maus" ("Wild Mouse"), de Josef Hader.

Francia está en competición con una coproducción senegalesa filmada en el Congo, "Félicité", de Alain Gomis; y Portugal lo hace con "Colo", de Teresa Villaverde.

Representando al cine asiático están la coreana "Bamui haebyun-eoseo honja" ("On the Beach at Night Alone") del aclamado Hong Sangsoo; la película de animación china "Hao ji le", de Liu Jian; y "Mr. Long", de Sabu. EFE

gc/ig