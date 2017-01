635x357 Video filtrado podría afectar "A Dog's Purpose" en taquilla. SANDY COHEN (Associated Press)

Los publicistas describirían "A Dog's Purpose" como una película atractiva para un público de todas las edades y ambos géneros. Basada en un popular libro contado desde la perspectiva de un perro, es una historia optimista para amantes de los animales.

Por eso un video filtrado la semana pasada en el que un pastor alemán aparentemente aterrorizado es obligado a entrar a una piscina con agua turbulenta durante la filmación es tan dañino para sus perspectivas en taquilla, pues ahuyenta al público al que va dirigido e incluso podría ofenderlo.

"A veces la controversia te puede ayudar, pero este no es uno de esos casos", dijo Gitesh Pandya, editor de boxofficeguru.com. "En cuanto los videos que pueden salir a la luz de una película, este definitivamente no es uno que un cineasta desearía justo antes del estreno".

Desde que el video apareció el 18 de enero en el cibersitio de farándula TMZ, rápidamente se hizo viral y generó un efecto de bola de nieve.

La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pidió boicotear "A Dog's Purpose". La productora Amblin Entertainment y la distribuidora Universal Pictures cancelaron un día de promoción y la premiere, pero mantuvieron sus planes de estrenar la cinta el viernes en más de 3.000 cines de Estados Unidos y Canadá.

American Humane, la organización que certifica que "ningún animal fue herido" durante producciones de televisión y cine, suspendió a un empleado y emprendió una investigación sobre el incidente.

En cuanto al elenco, el astro de "A Dog's Purpose", Dennis Quaid, dijo en el programa "Entertainment Tonight" que el video filtrado era "un fraude". Pero el actor Josh Gad, quien da su voz a un perro en la película, publicó un comunicado en Twitter en el que dijo que pidió al estudio y a la producción una explicación por las "imágenes perturbadoras".

Gavin Polone, uno de los productores de la cinta, escribió una editorial en Hollywood Reporter en la que atacó a American Humane y predicó su amor por los animales.

"Sin importar cómo le vaya a la película este fin de semana, prácticamente no hay manera de cuantificar el impacto a las cifras finales por la publicidad negativa", dijo Paul Dergarabedian, analista principal de la empresa especializada en taquilla comScore. "La conversación en las redes sociales ha sido muy fuerte para esta película, así que definitivamente está en el radar de muchas más personas que quizá no habrían estado al tanto de ella de otro modo".

Nadie ha cuestionado la autenticidad del video filtrado. Pero Quaid, Polone, el autor de "A Dog's Purpose" W. Bruce Cameron y American Humane han dicho que es engañoso. El video de un minuto muestra a un entrenador tratando de hacer que el perro, llamado Hércules, se lance al agua y al animal resistiéndose. Otra escena muestra al perro siendo sumergido por varios segundos mientras los entrenadores gritan "¡alto!". TMZ dijo que las imágenes son de noviembre de 2015.

Mark Stubis, de American Humane, dijo que su investigación debía completarse el viernes pero que hallazgos preliminares indican que las dos escenas del video fueron grabadas en diferentes momentos y unidas. Agregó que la producción se detuvo después de que el perro mostró señales de estrés ese día, pero que Hércules "no fue obligado a nadar en el agua durante esa toma".

Las autoridades de Amblin han revisado los registros y otras imágenes tomadas en el plató desde que surgió el video para determinar qué fue lo que ocurrió realmente. El miércoles, el estudio compartió con reporteros más de 10 minutos de video sin editar en el que Hércules salta voluntariamente al agua desde el frente y la izquierda de la piscina, pero se resiste cuando el entrenador quiere que entre desde el lado derecho. También muestran a la producción rodeando la piscina y plataformas bajo la superficie del agua para que el perro se mantenga parado.

Más allá de eso, el estudio no ha hecho declaraciones. La semana pasada Amblin y Universal emitieron un comunicado en el que cancelaban el día de promoción y la función de estreno.

"Aunque todos estamos desalentados por la apariencia de un animal asustado, nos han asegurado que Hércules, el pastor alemán, no resultó lastimado durante la filmación", señalaban en la misiva.

Polone, quien se describe como un vegano cuyas relaciones más cercanas son con animales, dijo que las acciones en el video son "inexcusables y nunca debieron ocurrir". También culpó al representante de American Humane en el plató por no haber intervenido de inmediato.

A pesar de la controversia, "A Dog's Purpose" no está destinada a ser un éxito en taquilla, dijo Pandya.

"Enero generalmente no es uno de esos momentos prominentes para estrenar grandes películas", dijo. "Esta no es una gran franquicia que necesitaba un estreno enorme".