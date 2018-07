Wagner Moura y Ana de Armas encabezarán un filme sobre diplomático brasileño

La plataforma digital Netflix fichó a Wagner Moura y Ana de Armas para protagonizar una película biográfica sobre el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, que fue asesinado en 2003 en un atentado en Irak cuando se encontraba en una misión como enviado especial de la ONU.

El medio especializado The Hollywood Reporter detalló hoy que esta cinta, todavía sin título, supondrá el debut en la ficción del director Greg Barker, conocido por documentales como "Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden" (2013).

El reparto del largometraje también incluirá a Garret Dillahunt, Will Dalton, Clemens Schick y Brían F. O'Byrne.

Sergio Vieira de Mello, que será interpretado por Moura, murió en Bagdad en agosto de 2003, junto a otras 21 personas, en un ataque terrorista contra las instalaciones de la ONU.

Vieira de Mello había sido, además, Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

La historia del diplomático brasileño no es nueva para Greg Barker, ya que en 2009 estrenó el documental "Sergio" sobre su figura.

Aunque llamó la atención del público con su papel en el thriller "Tropa de Élite" (2007), el actor de Brasil Wagner Moura es conocido a escala global por haberse puesto en la piel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos".

Por su parte, la actriz cubana Ana de Armas se ha abierto camino en Hollywood gracias a películas como "Blade Runner 2049" (2017) o "Hands of Stone" (2016).