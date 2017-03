Warner Bros. planea retomar la saga de "The Matrix"

635x357 Liderada por Keanu Reeves como el carismático Neo, "The Matrix" (1999) narraba la historia de una humanidad sometida al imperio de las máquinas y prisionera en una realidad virtual llamada "matrix". Foto/Cortesía WB .

El estudio Warner Bros. planea retomar la exitosa saga de ciencia-ficción "The Matrix", informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Por el momento no se conocen muchos detalles acerca de este proyecto, que se encuentra en la primera fase de su desarrollo y que podría contar con Zak Penn ("The Avengers", 2012) como guionista.

Las hermanas Wachowski, que escribieron y dirigieron la trilogía original, no están involucradas por ahora en este relanzamiento de "The Matrix".

Por otro lado, las fuentes de The Hollywood Reporter señalaron el interés de Warner Bros. para que el actor Michael B. Jordan ("Creed", 2015) figure como protagonista.

Liderada por Keanu Reeves como el carismático Neo, "The Matrix" (1999) narraba la historia de una humanidad sometida al imperio de las máquinas y prisionera en una realidad virtual llamada "matrix".

La primera cinta, que contaba también con los actores Laurence Fishburne y Carrie-Anne Mos, recaudó 463 millones de dólares en todo el mundo y cautivó tanto a los espectadores como a la crítica por su singular argumento y por sus innovadores y espectaculares efectos especiales.

"The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2013) no causaron el mismo impacto que la cinta original, aunque las dos obtuvieron buenos resultados en taquilla.

En una reciente entrevista con el portal Yahoo Movies, Keanu Reeves no cerró la puerta a una eventual recuperación de "The Matrix" si las hermanas Wachowski estuvieran al mando de las operaciones.

"Tendrían que escribirla y dirigirla. Y luego tendríamos que ver cuál es la historia, pero sí, no sé, sería extraño, ¿pero por qué no?", comentó el actor.

Pese a estas declaraciones, la intención principal de Warner Bros. es buscar un nuevo director y un nuevo protagonista para llevar de nuevo el universo de "The Matrix" a la gran pantalla.