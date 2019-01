Wenders quiere rodar una película sobre la paz ante el avance de nacionalismo

El veterano director alemán Wim Wender dijo hoy que le gustaría rodar una película sobre la paz, en un momento en el que el discurso nacionalista y quienes abogan por levantar fronteras están ganando peso en Europa.

"Estoy investigando ahora sobre la paz y el hecho de que sea el fenómeno más infravalorado de la historia", aseguró el cineasta de 73 años en un encuentro con periodistas en Viena, tras la presentación de una retrospectiva de su obra y una selección de su trabajo fotográfico.

"Hay una cantidad increíble de películas sobre la guerra, hay mucha literatura sobre la guerra, y frente a eso no hay ninguna epopeya sobre la paz", recordó.

"La paz además tiene mala prensa. Todo el mundo se interesa por conflictos, pero no sobre la ausencia de conflictos. El porqué la paz es un concepto tan poco valorado lo encuentro muy interesante. No sé cómo se podría rodar una película así, en realidad", reconoció.

"Quizá se considere, de forma sorprendente, que lo que pasa durante la paz es aburrido", trató de explicar el realizador sobre la ausencia de obras dedicadas a ese concepto.

Wenders recordó que en Europa ahora está ganando espacio el discurso de quienes levantan fronteras y promueven ideas nacionales, algo que "en este continente solo ha traído sangre y lágrimas".

Sobre la presidencia de Donald Trump en EEUU, Wender sostuvo que llegó a la Casa Blanca debido a la "ignorancia" de parte de los votantes, aunque se mostró optimista sobre un cambio futuro en ese país.

"Los americanos son, salvo en la costa, el pueblo menos informado que ha existido en este planeta. En el interior del país no saben nada del mundo", sostuvo el realizador, que ha rodado numerosas películas en EEUU.

"Cuando se viaja por EEUU sorprende que un país que tanta influencia tiene en el mundo esté tan aislado de lo que pasa en el planeta", agregó.

Wender puso sus esperanza en la próxima generación de estadounidenses y consideró que el cambio en el país llegará con "el movimiento feminista".

Por último, el director alemán declaró que seguirá haciendo documentales porque es lo que le parece "más divertido" y porque considera que tanto la fotografía como el cine deben "reflejar el mundo".

La filmoteca de Austria inauguró hoy una exposición con una selección del trabajo fotográfico de Wender entre los años 1960 y 1980, en el que se pueden rastrear aspectos presentes en su cine, como son los paisajes solitarios envueltos en un halo de melancolía.

El realizador explicó que en la fotografía y la pintura aprendió los rudimentos del cine y la inspiración necesaria para contar historias visuales.

Wenders (Düsseldorf, 1945), autor de 40 largometrajes, algunos tan conocidos como "Wins of Desire" (1987) o "The American Friend" (1977), ha logrado, sin embargo, sus éxitos más sonados con documentales como "The Salt of the Erath" (2015), "Pina" (2012) o "Buena Vista Social Club" (2000), todos ellos nominados al Óscar.