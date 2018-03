Willen Dafoe recibirá un oso de oro honorífico en la Berlinale

La Berlinale entregará este año un oso de oro honorífico al actor estadounidense Willer Dafoe en reconocimiento a su trayectoria, informó la organización en un comunicado.

El festival internacional de cine de Berlín, que se celebra entre el 15 y el 25 de febrero, quiere premiar así a un actor que ha trabajado "en más de cien producciones cinematográficas, enriqueciéndolas con sus actuaciones expresivas y presencia formidable".

"Su enorme rango técnico como actor se extiende desde la personificación del malvado más insondable al retrato de Jesús de Nazaret. Además de sus celebradas apariciones cinematográficas, Dafoe también ha llevado a cabo una carrera paralela en el teatro, su otra pasión", explica la organización.

Para acompañar a la entrega del premio, la Berlinale proyectará durante el festival diez largometrajes de Dafoe que han marcado hitos a lo largo de su carrera.

Entre estas películas del actor norteamericano destacan la controvertida "Antichrist" de Lars von Trier; "Auto Focus", de Paul Schrader; "The Hunter", de Daniel Nettheim; "The Last Temptation of Christ", de Martin Scorsese; y "The Life Aquatic With Steve Zissou", de Wes Anderson.

Asimismo, se pasarán los filmes de Dafoe "Mississippi Burning", de Alan Parker; "Pasolini", de Abel Ferrara; "Platoon", de Oliver Stone; "Shadow of the Vampire", de E. Elias Merhige; y "To Live and Die in L.A." de William Friedkin.