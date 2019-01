La película de animación de las Spice Girls no encuentra comprador

De cara a su regreso a la escena musical como cuarteto las Spice Girls quisieron emular una de maniobra de marketing que ya les resultó muy rentable en sus primeros años de carrera, cuando en 1997 rodaron la película 'Spice World'.

En esta ocasión, sin embargo, las chicas picantes habrían decidido no ponerse delante de las cámaras y apostar en su lugar por crear unos álter egos animados -incluido uno para Victoria Beckham, a pesar de que la diseñadora no vaya a acompañarlas en su gira del próximo verano- con superpoderes asociados a su feminidad con los que seguir dando visibilidad a su mensaje de empoderamiento femenino.

Pese a las esperanzas que las cantantes tenían depositadas en el proyecto, hasta ahora no habrían encontrado ninguna distribuidora o estudio interesado en comprar los derechos de emisión de la película de animación, incluso después de que ellas llegaran incluso a un acuerdo con una productora para desarrollar la animación.

Según la información a la que ha tenido acceso el periódico The Sun, Geri Horner, Mel C, Mel B, Emma Bunton y Victoria habrían seguido las sugerencias de su mánager Simon Fuller y se habrían llevado una inmensa decepción ante la falta de interés."A Geri y Mel B, en especial, les hacía especial ilusión verse convertidas en personajes de animación y llevar su legado a toda una nueva audiencia de jóvenes. Esperaban que Marvel o Disney quisieran comprar el filme, pero aún no han conseguido que despegue", ha afirmado una fuente.