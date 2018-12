¿Quién animó a Bradley Cooper a debutar en la dirección?

El actor y cineasta Bradley Cooper no ha dudado en revelar ahora uno de los grandes secretos que se había venido guardando a lo largo de los últimos meses en relación con su exitoso paso a la dirección, ese que le ha llevado a consagrarse como uno de los realizadores más aclamados y prometedores del momento gracias a su ópera prima 'Ha nacido una estrella' y al sinfín de reconocimientos que no ha dejado de recibir por la cinta que además coprotagoniza junto a Lady Gaga.

Y es que el intérprete ha asegurado orgulloso que la persona encargada de terminar de convencerle para que se animara a firmar sus propios proyectos es nada menos que el legendario Robert De Niro, quien le insufló la dosis adicional de confianza que necesitaba para despejar todas las dudas al respecto y lanzarse de lleno a la aventura.

"Hicimos una película juntos y, como me había involucrado en tantos aspectos del proceso creativo, me dijo claramente que lo hiciera, que me pasara a la dirección", ha explicado en conversación con el portal The Hollywood Reporter, antes de rememorar la sucesión de acontecimientos que les llevaron a ambos a hablar sobre la necesidad de correr riesgos y echar mano de la valentía para poder evolucionar profesionalmente.

"Recuerdo que quería ficharle para esta película que hice en su momento, 'Limitless', para que interpretara a dos personajes dentro de la misma trama. Creo que esa fue la primera vez que me involucré en un proceso de casting, y eso que yo no era el director. Fui a verle a su habitación de hotel para venderle la idea y cuando me dijo que sí, me emocioné muchísimo. Es que De Niro siempre ha sido uno de mis grandes héroes", ha apuntado en la misma entrevista.