Las aventuras de Alicia Vikander en el rodaje de "Tomb Raider"

La oscarizada Alicia Vikander puede presumir de haber recogido el testigo de la afamada Angelina Jolie al interpretar a la icónica arqueóloga Lara Croft en la nueva adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos 'Tomb Raider', que verá la luz próximamente en los cines de todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión la intérprete ha preferido desvelar públicamente algunos detalles del rodaje que demuestran que, además de fascinante, la experiencia ha sido todo un desafío.

"Teníamos un montón de secuencias que rodar en el agua. Creo que me pasé los dos últimos días sin salir del tanque y eso hacían 16 días en total en los que siempre acaba mojada, cuando no me encontraba directamente sumergida. En una escena de acción, que grabamos en el mismo lugar donde se habían celebrado las pruebas de rafting en las Olimpiadas de Londres 2012. Me tiraron a ese río con estas corrientes tan fuertes unas 50 veces. Ni siquiera tenía que actuar, solo reaccionar", confiesa a la revista 'Entertainment Weekly'.

Aunque Lara Croft ya se consolidó como uno de los personajes más afamados de la industria del videojuego con el rotundo éxito del que disfrutaron las dos primeras entregas de la saga, no fue hasta su desembarco en la gran pantalla cuando la heroína se convirtió por derecho propio en todo un fenómeno de la cultura popular en los años 2000.

Eso explica que a Alicia le embargue una sensación de profundo agradecimiento hacia su predecesora en el papel, la mencionada Angelina Jolie, por haberle abierto el camino y, sobre todo, por haber ejecutado de forma magistral el siempre arriesgado proceso de reconvertir una historia interactiva en un ambicioso proyecto cinematográfico.

"Me sorprendió mucho que hasta mi madre supiera qué era 'Tomb Raider', y eso es sin duda porque Angelina logró convertir a Lara Croft en todo un icono incluso para aquellos que no estaban familiarizados con el videojuego. El enfoque que le doy a Lara es ligeramente diferente, pero creo que eso es lo bonito e interesante de estos personajes, poder mostrarlos desde diferentes perspectivas", explica en la misma conversación.