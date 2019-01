Así ha cambiado el hijo de James Gandolfini, que dará vida a un joven Tony Soprano

David Chase, el creador de 'Los Soprano', ya ha encontrado a su joven Tony Soprano y su parecido con el fallecido James Gandolfini, que dio vida de manera magistral al jefe de la mafia de Nueva Jersey en la serie de la HBO, no es una casualidad.

El elegido para meterse en la piel del personaje en sus años de juventud en la película 'The Many Saints of Newark' ha sido el hijo en la vida real del actor, Michael Gandolfini, que lleva tiempo tratando de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

El joven de 19 años ya ha hecho sus pinitos y ha contado incluso con un rol secundario en la serie 'The Deuce', también de la HBO, aunque esta será sin duda su gran prueba de fuego.

Pese a su conexión con la historia y con sus productores -él mismo reconoce que creció en el set de rodaje de la serie-, antes de hacerse con el papel Michael tuvo que superar un duro proceso de casting hasta que finalmente quedó claro que su dominio de los gestos y la personalidad de Tony Soprano y su innegable parecido con James Gandolfini le convertían en la mejor opción.

Él, por su parte, ha asegurado que es todo un honor continuar ampliando el legado que dejó tras de sí su padre y trabajar por primera vez con el equipo que conoce tan bien y con quien se reunió hace unas semanas en el evento celebrado en Nueva York para conmemorar el veinte aniversario de la ficción televisiva.