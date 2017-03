No habrá canciones en la versión de carne y hueso de "Mulán"

Siguiendo la estela de grandes películas de animación convertidas al mundo real como 'La Cenicienta', 'El libro de la Selva' o la reciente 'La Bella y Bestia', los estudios Disney llevarán ahora a la gran pantalla la adaptación de 'Mulán', cuyo estreno está programado para invierno de 2018.

Sin embargo, según su directora Niki Caro, al menos por el momento no tienen los derechos de las canciones de la versión original, por lo que en esta ocasión puede que los niños -y no tan niños- no puedan cantar temas míticos como 'Mi dulce y linda flor' o 'Reflejo' en las salas de cine.