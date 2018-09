El cuerpo de Burt Reynolds ha sido cremado

El cuerpo sin vida del emblemático Burt Reynolds habría sido cremado esta misma semana en el estado de Florida, según se desprende de unos documentos a los que ha tenido acceso el portal de noticias The Blast, y en un momento en el que sigue sin saberse si sus familiares y allegados tienen intención de organizar un funeral o algún otro acto público con el que honrar la memoria del astro de Hollywood.

Como ha publicado el citado medio, el cual asegura haberse hecho con el certificado de defunción del malogrado intérprete, quien murió el pasado día 6 de septiembre a los 82 años de edad y a causa de un infarto, sus restos mortales estarían actualmente en posesión de su sobrina Nancy Hess, quien de momento no ha querido despejar las dudas relativas al destino final de sus cenizas.

Fue la propia Nancy quien se erigió como portavoz oficiosa de la familia al emitir, poco después de que se hiciera público el fallecimiento de su famoso tío, un emotivo comunicado en el que no escatimaba en halagos a la hora de recordar el papel jugado por Burt Reynolds tanto en la historia del séptimo arte como en su ámbito más íntimo y familiar.

"Mi tío no solo fue un icono del cine, también fue un hombre generoso, apasionado y sensible que dedicaba la mayor parte de su tiempo a su familia, a sus amigos, a sus fans y también a sus estudiantes. Había sufrido varios problemas de salud, pero aun así esto ha sido totalmente inesperado. Era un hombre de constitución fuerte y estaba muy ilusionado ante la idea de volver al trabajo", explicaba Nancy al tiempo que hacía referencia a 'Once Upon A Time in Hollywood', la cinta en la que el intérprete debía ponerse a las órdenes de Quentin Tarantino.