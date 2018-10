635x357 Para equipo de First Man, la exactitud fue misión primordial. LINDSEY BAHR (Associated Press)

Hacer una película sobre Neil Armstrong no necesariamente está a la par de hacer un aterrizaje exitoso en la luna. Pero la presión involucrada tampoco está a un gran salto de esto.

Hay astronautas que estuvieron ahí, como Michael Collins o Buzz Aldrin, además de todas las personas de la NASA listas para auxiliarlos.

Ser el primer hombre que caminó sobre la luna conlleva un peso casi mítico. Por un lado está el factor "2001: A Space Odyssey" (“2001: Odisea del espacio”). Y también el hecho de que a Armstrong, quien murió en el 2012 a los 82 años, no le gustaba hablar mucho de sí mismo, ni siquiera con su familia.

Para el director Damien Chazelle ("La La Land") y el guionista Josh Singer ("Spotlight") era un reto que estaban dispuestos a tomar. Chazelle concibió abordar la historia de Armstrong con un estilo documental en "First Man", actualmente en cartelera, con Ryan Gosling en el papel estelar. Quería quitarle el romanticismo satinado de principios de la era espacial y hacer una película sobre hombres de verdad, con familias reales y el peligro real de su sueño de ir a la luna.

"Si '2001' es la gran película del espacio y la mejor versión posible de eso, nunca ibamos a poder superarla", dijo Chazelle. "Nos preguntamos si podríamos hacer una versión estilo documental. Si podríamos hacer la versión cruda, con cámara en hombro, en 16 mm, y hacer que se sintiera como si (el documentalista estadounidense) D.A. Pennebaker se había metido a la cápsula con los astronautas".

Para lograr la hazaña, el diseñador de producción Nathan Crowley ("Dunkirk") y su equipo construyeron réplicas tamaño real de cápsulas de las misiones Gemini y Apollo, la nave X-15 y un simulador multi-eje — escenarios prácticos para que Chazelle pudiera colocar a su astro, sus cámaras y al público en medio de la claustrofóbica acción y sacudirlos a todos mientras imágenes del espacio se ven por las ventanas en pantallas LED.

"Contrario a lo que se pueda pensar fue divertido", dijo Gosling riendo.

Más allá de los retos físicos del papel, Gosling tuvo que encarnar al hombre sin tener mucho material disponible.

"Aunque fue duro aprender cosas personales sobre él, es algo que respeté a cada paso del camino. Era la persona más famosa del planeta y de algún modo logró mantenerse enfocado en las misiones, en las cientos de miles de personas que ayudaron a hacer que fuera posible", dijo el actor.

"No creo que fuera solo para ser evasivo, siento que él tenía una habilidad increíble para ver las cosas dentro de un contexto más amplio. Él podía ver un gran salto en un pequeño paso".

Tampoco volaron completamente a ciegas. Tenían la biografía oficial de James Hansen, "First Man: The Life of Neil A. Armstrong", aunque hubo mucho que filtrar para encontrar la historia.

"La buena noticia con Jim es que en el libro todo está correcto. La mala noticia es que es un poco enciclopédico", dijo Singer. "No es la lectura más fácil".

Así que Singer se dispuso a destilar y dramatizar (sin dejar de representar con exactitud) un periodo de siete años, desde la muerte de la hija de 2 años de Neil y Janet Armstrong, Karen, hasta el aterrizaje en la luna. Singer se dio cuenta de que la tragedia rodeaba a Armstrong. El astronauta perdió a un número de amigos y colegas en corto tiempo, ya sea en accidentes aéreos o el incendio del Apollo 1, y él mismo tuvo varias experiencias cercanas a la muerte, como en su menos recordadas misión Gemini 8.

"Estamos tratando de perforar una narrativa que ha girado en torno a la NASA por mucho tiempo de que esto fue fácil o que era un asunto de superhéroes", dijo Singer. "No, este era un tipo ordinario estadounidense con una esposa ordinaria estadounidense tratando de superar un momento verdaderamente desafiante".

Un factor clave fue conseguir el apoyo de los hijos de Armstrong, Rick Armstrong y Mark Armstrong, quienes siempre estuvieron disponibles para Singer y Gosling y cualquiera que tuviera preguntas sobre ellos, su madre (interpretada por la actriz británica Claire Foy) y su padre.

"Uno de los retos más grandes del filme fue saber que ellos la iban a ver al final y que no iban a ver una película sobre figuras históricas sino sobre sus padres y sobre ellos mismos", dijo Gosling. "También fue un recurso invaluable tenerlos ahí. No puedo siquiera imaginar haber hecho esto sin ellos".

Rick y Mark Armstrong se sintieron aliviados de que los cineastas se preocuparan por la veracidad (técnica y emocional), y ayudaron proveyendo detalles cruciales para una de las escenas más desgarradoras de la cinta: cuando Neil Armstrong le dice a sus pequeños hijos que existe la posibilidad de que no sobreviva. Pero lo que más los emociona es que el público pueda ver otra cosa: el sentido del humor de su padre.

"Era un tipo bien chistoso y realmente me complace que se note", dijo Rick Armstrong. "Tenía un sentido del humor muy irónico".

Una de las escenas más graciosas no estaba inicialmente en la película. Fue Gosling quien se topó con el hecho de que Armstrong era un fan de los musicales e incluso escribió uno en la universidad. Le preguntó a Singer por qué no estaba eso en el guion, y 10 minutos después lo habían incorporado.

"Siento que ayudó a agregarle color a una persona que tenía muchas capas y que era complicada y fascinante y demasiado modesta para compartir eso", dijo Gosling.

También hubo un ejército de astronautas listos para verificar datos sobre la marcha. En el primer borrador, Singer inventó "todo tipo" de cosas sobre el aterrizaje lunar.

"(El astronauta) Dave Scott realmente se enojó", recordó el guionista. "Como a Rick Armstrong le gusta decir, 'Te metes con la historia canónica a tu propio riesgo'".

Así que empezó de cero y lo escribió de nuevo. Para Singer, Chazelle, Gosling y las cientos de personas involucradas, la exactitud era la principal misión.